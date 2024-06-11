人民网北京6月11日电 （焦磊）进入数字化时代，随着创新技术持续应用，视觉健康与显示设备的深度融合成为行业发展的新趋势。同时，业内分析认为，随着消费者对视觉健康的关注度不断提高，融合健康与舒适视觉体验的需求将催生出与视觉健康相关的创新技术和商业模式，为行业注入新的活力。

近日，由瑞物评测室与中关村在线共同主办的首届健康显示大会于北京召开。中国电子视像行业协会秘书长董敏在会上表示，现代社会的“显示无处不在”带来了人机交互的新机遇，但也引发了大众对电子产品伤眼问题的关注。通过技术创新和产品研发，可以构建出更加视觉友好的显示界面，减少用户在使用过程中的眼部负担。这不仅有助于提升用户的体验感和满意度，更能够为企业带来巨大的商业机会。

会议期间发布的《2024年度显示设备护眼趋势报告》（以下简称“报告”）显示，当前，在传统显示产品与新兴显示技术并存的市场环境下，护眼技术的创新与发展已成为行业的核心竞争力。LCD、OLED、激光显示以及电子纸等主流显示技术都在积极针对护眼功能进行持续的技术革新，以满足日益增长的视觉健康需求。

报告中提到，在手机、电视、投影、移动智慧屏、显示器以及学习平板等多元化终端显示载体中，护眼技术已经成为市场的新焦点。

对此，中国电子技术标准化研究院首席专家张素兵介绍，相关部门正联合各行业力量，积极制定更加贴近消费者需求的护眼产品选购标准，以应对日益增长的护眼需求，共同守护公众视力健康。

海信视像科技研发中心副总经理王烨东在会上表示，海信积极与社会各方合作，通过AI技术创新、研发0有害蓝光、低反射0眩光的激光投影产品等方式，致力于降低显示产品对眼部健康影响，守护消费者视觉健康。

大会同期发布了EPRP显示产品护眼评价体系，旨在为消费者提供科学、专业的护眼产品选择依据，推动健康显示技术的创新发展。据介绍，EPRP护眼评价体系以科学、客观、全面为原则，综合技术、体验和健康影响，为消费者提供明确评价标准。

(责编：王仁宏、高雷)

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