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先进节能处理器 助力数据中心能效升级

2024年06月11日17:04 | 来源：人民网
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在过去十年，越来越多的企业将业务迁移到云端，云计算成为推动数据中心建设的主要驱动力。随着人工智能的不断发展，尤其是AI技术的爆发和广泛应用，市场对算力的需求也在不断增加，进一步推动了数据中心的持续变革。当下，数据中心不仅要满足包括AI、Web和微服务、数据分析等多样化工作负载对算力的需求，还需要应对架构设计、供电、机架密度、制冷散热、降低TCO以及可持续发展等多种挑战。

近日，英特尔举办以“绿色向新，释放新质生产力”为主题的新品发布会，发布了全新英特尔至强6能效核处理器产品。英特尔市场营销集团副总裁兼中国区总经理王稚聪谈到，中国的数据中心经过最近10年的高速发展，在性能上突飞猛进，使用覆盖面也愈发广泛，但随之而来的是巨大的能耗。目前以人工智能等为代表的新质生产力推动经济高质量发展已是大趋势。

发布会现场。（受访者供图）

打造新一代超低能耗的绿色数据中心需要先进科技的支撑。英特尔公司数据中心与人工智能事业部副总裁兼至强E-Core产品线总经理Ryan Tabrah介绍，英特尔至强6能效核处理器能为数据中心中的高密度、横向扩展工作负载提供出色的性能和能效，实现了在更少的空间和更低的功耗下处理相同的工作负载，适用于电力、空间和散热受限的场景；并具备更大的内存带宽和更高的输入/输出能力，能够为高并行和大吞吐量的云级工作负载带来更高性能和能效，并满足 SLA 要求，帮助数据中心降低能源成本和碳足迹，成为数据中心实现可持续发展的重要推动力。

英特尔公司市场营销集团副总裁兼中国区云和行业解决方案部总经理梁雅莉表示，数据中心的发展有两个非常明显的趋势，一是AI智算，二是云化。专为云化数据中心中云原生应用和大规模分布式计算场景设计的英特尔至强6能效核处理器，能提供高密度和高能效算力，充分满足云化环境中各种通用计算需求，比如Web 服务、数据库、数据分析、视频转码等。

实现绿色数据中心的广泛应用需要产业链多方参与。英特尔与包括ODM、OEM 服务器厂商，云服务提供商、企业级独立软件和解决方案提供商，以及开源社区在内的广泛生态伙伴携手合作，基于英特尔至强6能效核处理器打造更多创新的端到端解决方案。

在通过新质生产力推动经济社会高质量发展的当下，人工智能和算力成为关键驱动力，需要不断扩展数据中心等算力基础设施。同时，也需要满足“双碳”目标要求，促进高效能数据中心的可持续发展，满足现代数据中心不断增长和变化的需求，才能更好地推动千行百业数字化、绿色化转型与升级。

(责编：董童、李源)
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