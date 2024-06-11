新华社北京6月11日电（记者樊曦、韩佳诺）记者11日从中国国家铁路集团有限公司获悉，今年1至5月，全国铁路完成固定资产投资2284.7亿元，同比增长10.8%，现代化铁路基础设施体系加快构建。

今年以来，国铁集团充分发挥铁路建设投资拉动作用，铁路建设保持良好态势。5月份以来，一批在建铁路项目取得积极进展。在江苏南通，由中铁十一局负责施工的沪渝蓉高铁沪宁段通泰扬特大桥跨拉马河连续梁顺利合龙，为后续桥梁施工奠定了坚实基础。在江苏扬州，由中铁十五局参建的宁扬城际铁路（扬州段）建设正在加快推进，施工人员严格把关每道工序。截至目前，宁扬城际铁路（扬州段）已实现五个工区实质性开工，地下车站正在进行围护结构施工，高架区段正在进行桥梁桩基承台施工，为有序推进后续建设创造了良好条件。在甘肃夏河，中铁十四局西成铁路项目施工人员紧抓施工有利时间，抢抓隧道、桥梁施工，全力冲刺年度施工目标。

此外，浩吉铁路闫家沟至玉皇庙联络线开通运营，浩吉、包西铁路两大煤运通道顺利实现互联互通；杭州至温州高铁开始联调联试，通车进入倒计时；梅州至龙川高铁全线铺轨完成；巢湖至马鞍山城际铁路马鞍山长江公铁大桥、宁波至舟山铁路金塘海底隧道等一批重点工程取得重要进展。

下一步，国铁集团将聚焦服务区域发展重大战略，高质量推进铁路规划建设，持续提升铁路基础设施互联互通水平。

(责编：岳弘彬、牛镛)

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