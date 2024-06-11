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助力构建新型能源体系 我国新型储能规模快速增长

2024年06月11日18:20 | 来源：人民网
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人民网北京6月11日电 （记者杜燕飞）日前，在2024中国新型储能产业创新联盟年度大会上，电力规划设计总院发布的《中国新型储能发展报告2024》（以下简称《报告》）指出，从电力供需形势和未来常规电源发展来看，加强电力供应体系为构建新型电力系统的重点任务，新型储能将成为电力供应保障性支撑体系建设的重要补充。

《报告》显示，2023年以来，我国新型储能规模快速增长，各类技术多元发展，创新示范应用陆续落地，产业发展不断完善，标准体系日益健全，政策体系逐步形成。截至2023年底，全国已投运新型储能项目累计装机规模达3139万千瓦/6688万千瓦时，平均储能时长2.1小时，近10倍于“十三五”末装机规模，新型储能装机规模提前两年完成规划目标。其中，2023年全年新增装机约2270万千瓦/4878万千瓦时，较2022年底增长约260%。

《报告》认为，作为促进新能源消纳的重要手段，预计在“十四五”末及“十五五”期间，新型储能可凭借建设周期短、布局灵活、暂态调节能力强等优势，成为应对新能源大规模并网和消纳的重要手段。从技术路线来看，预计未来以储能时长4小时及以上的长时储能将成为储能行业发展的主力军。

中国工程院院士、中国新型储能产业创新联盟专家委员会副主任委员王成山表示，过去一年，我国新型储能产业蓬勃发展，技术多元化趋势明显，政策扶持力度加大，支撑新型电力系统构建的能力不断增强。

王成山表示，建议加大科研投入，推动跨学科融合，加强关键核心技术攻关，提升新型储能技术的综合性能和经济性；加强产业链协同，推动新型储能技术与风光发电、电动汽车等产业深度融合，形成相互促进、共同发展良好局面；结合市场需求，开发丰富多元的应用场景，推动发电侧、电网侧、用户侧创新应用，促进发挥多元价值；建立多学科交叉的储能人才教育体系，培养创新型、应用型人才，促进科研成果转化，为新型储能发展提供人才基础和创新支撑。

“建议强化创新驱动，推动新型储能技术迭代升级，聚焦技术研发、产品创新和产业孵化，为技术持续进步提供人才保障；强化绿色低碳，推进绿色环保的储能体系建设，推动建立绿色储能标准体系，加强对绿色储能项目认证与推广，激发更多绿色技术创新与应用；强化数字智慧，提升新型储能系统集成与运营效率，推动储能行业向数字化、智能化升级升维；强化共享融合，增强企业间在信息、技术、产品、服务、管理上的共享，改善新型储能项目落地实施的发展环境。” 中国能源建设集团有限公司董事长、中国新型储能产业创新联盟专家委员会理事长宋海良说。

(责编：王仁宏、高雷)
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