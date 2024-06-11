人民网北京6月11日电 （记者杜燕飞）在“双碳”背景下，绿色建筑对绿色建材的需求将推动绿色建材的应用。日前，在“好材料适配好房子”主题论坛上，与会嘉宾表示，建材行业要从源头上把好材料质量关，增强建材产品供给与建设应用适配性，助推绿色建材产品进万家，促进建筑向绿色可持续发展。

中国建筑材料联合会副会长张东壮表示，为了让建筑材料满足人们对好房子需求，建材行业企业要研发好材料、生产好材料，为好材料顺利推广提供多方位保障，加强与设计单位、房地产建设单位联动。要从源头上把好材料质量关，加强对材料供应商的自律和引导；不断提高自身技术水平和专业素养，确保在施工过程中发挥好材料作用；要加强宣传，推广绿色建材，引导消费者树立正确的消费观念。

“我们中心的‘好房子·人居科技实验室’主要围绕工业化、数字化、绿色化，聚焦低碳、健康、智慧、安全，从群众对住房的实际需求和实际感受出发，对好房子进行系统性研究。”住房和城乡建设部科技与产业化发展中心绿色建筑发展处处长梁浩表示，未来，建筑业将从大拆快建转向多元化高质量发展，好房子建设的主要实现途径将落在深实施城市更新行动方面，同时新农村建设市场也大有可为。

中国社会科学院国家未来城市实验室副主任、中国城市经济学会房地产专委会主任委员王业强认为，目前建筑材料领域需攻克多项技术，包括提高建筑材料安全性与环保性，保证材料经济性与可持续性，增强材料实用功能性，提升材料在极端条件下的耐久性和稳定性以及发展多功能性材料。可以预见，在政府支持下，将出现更多无公害、无污染、无放射性的环保建材。

建设好房子，离不开好标准。中国建筑材料联合会标准质量部负责人曹元辉表示，要推动建筑、建材标准的互通互信和有效衔接，不断优化完善建材标准建设，更好发挥建材产品应用标准对好房子选材用材和全生命周期管理的支撑作用，增强建材产品供给与建设应用的适配性。

“设计单位在新材料、新技术的研究及推广应用上发挥着重要作用。”中国中元国际工程有限公司执行总建筑师陈自明说，建筑材料设计应用要始于对结构与造型的需求，回归于对人与环境的关注，努力实现实用、经济、美观、绿色的目标。

(责编：王仁宏、高雷)

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