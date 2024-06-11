同比增长9.8% 端午假期消费市场亮点纷呈
2024年06月11日19:22 | 来源：新华社
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2024年端午假期
全国重点零售和餐饮企业销售额
比去年同期（2023年6月22日至24日）增长9.8%
全国示范步行街客流量、营业额
同比分别增长11.7%和9.2%
商品消费热点突出
商务部重点监测零售企业
家电、家具、通讯器材销售额
同比分别增长11.7%、17.7%和35.5%
节令食品粽子、咸鸭蛋销售额
同比分别增长1.5倍和72%
低糖粽、粗粮粽、养生粽等品类更受欢迎
服务消费亮点纷呈
商务部重点监测餐饮企业销售额同比增长7.4%
部分电商平台城市周边游订单量增长约20%
租车自驾订单增长约2.6倍
记者：唐诗凝、谢希瑶
编辑：郭宝江
设计：潘一景
新华社国内部出品
(责编：岳弘彬、牛镛)
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