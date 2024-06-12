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端午假期，国内游客出游总花费403.5亿元，同比增长8.1%——

假日消费热力涌动（锐财经）

本报记者 李 婕
2024年06月12日05:27 | 来源：人民网－人民日报海外版
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　　在城郊采摘、露营，到海边戏水踏浪，去古镇体验非遗，赴山野徒步休闲……刚刚过去的端午假期，居民出游热情高涨，吃、住、行、游、购、娱等消费很火热。

　　假日消费是观察经济发展的一扇窗口，今年以来，消费市场潜力持续释放，折射出中国经济的蓬勃生机与活力。

　　

　　消费出游市场火爆

　　端午假期，随着人们走亲访友、外出游玩，各地车流人流迎来高峰。

　　交通运输部数据显示，端午假期全社会跨区域人员流动量预计超6亿人次。据文化和旅游部数据中心测算，全国国内旅游出游合计1.1亿人次，同比增长6.3%；国内游客出游总花费403.5亿元，同比增长8.1%。

　　广东顺德的龙舟竞赛，浙江嘉兴的“裹粽”比拼，湖北秭归的研学之旅，还有备受消费者青睐的苏州传统戏曲、福建采茶文化、云南非遗扎染等民俗体验……各地积极打造新场景、新业态，助推假日消费热度攀升。

　　北京市商务局发布的数据显示，端午假期，全市60个重点商圈客流量2280.2万人次，同比增长10.3%；实现消费金额65.7亿元，同比增长12.9%；百货、超市、专业专卖店、餐饮和电商等业态的企业销售额同比增长8.7%。

　　消费市场大数据实验室（上海）监测显示，6月7日—9日，上海全市线上线下共计消费310.7亿元，比去年同期增长17.3%。端午节期间，上海商旅文体展持续融合，民俗活动、特色美食、体育休闲等消费场景不断上新，进一步释放消费活力。

　　“各地积极挖掘消费热点、拓宽消费场景，将传统民俗文化与假日经济相结合，聚焦文旅等重点消费领域，推动了居民消费意愿继续回升。”国务院发展研究中心市场经济研究所研究员陈丽芬说。

　　商品服务新意十足

　　山西“古建+非遗”文化游、广东城市圈内“端午民俗游”、“拼假”远赴阿勒泰草原游……业内人士表示，今年端午，不仅景区门票、酒店、车票订单量大幅增长，还涌现出“非遗+”文化游、都市圈短途游、“龙虾名产地”小城游等各类新趋势、新玩法，大大丰富了游客的出行体验，进一步带动各地生活服务消费上扬。

　　飞猪数据显示，今年端午假期，境内游人均预订量、人均消费金额比去年同期双双提升，消费者追求体验丰富度的趋势更加明显。美团数据显示，端午假期全国日均生活服务线上消费规模比2019年同期增长69%，广东、江苏、浙江、北京、上海、四川等省份消费规模位居全国前列。

　　看商品消费领域，同样新意十足。拿端午节日“标配”粽子来说，青稞粽、麻辣小龙虾粽、紫糯栗蓉粽等主打健康减脂和小众口味的新产品不断涌现，折射消费者的多元化需求，也助推小粽子成为大产业。中国数据研究中心最新调研显示，2024年粽子市场总量增幅将达到8%，市场规模首次突破百亿元大关。

　　端午假期，广东、广西、福建等地迎来多降雨天气，干衣机等新品销量快速增长。苏宁易购数据显示，端午假期华南地区干衣机销量同比增长53.7%。据了解，端午假期前夕，多地围绕家居、家电、百货、餐饮等领域发放消费券，不断拉升消费热度。

　　消费潜力有望持续释放

　　天猫宣布追加2亿元专项补贴以旧换新；京东正式启动北京市家电家居以旧换新补贴专场活动……今年端午假期，新一轮消费品以旧换新、“6·18”年中大促等多项重磅活动同期展开，此外，暑期消费即将启幕，为消费市场带来多重利好。

　　业内人士分析，端午假期作为暑期出游高峰的开端，将助推各地生活服务业消费加速扩容提质，为各地文旅市场迎接暑期旺季做好准备。

　　“随着端午、暑期等消费旺季的到来，叠加相关促消费政策支持，假日经济将保持较强活力，服务消费将有较大幅度增长。”陈丽芬建议，继续拓展假日消费多元化供给体系，丰富下沉市场消费场景，加大传统节日文化建设，打造新型文旅商业消费聚集区。

　　商务部新闻发言人何亚东近日表示，商务部统筹推进“2024消费促进年”，围绕传统节日期间餐饮购物、文娱旅游等消费热点，指导各地开展丰富多样的端午系列活动，推动消费持续扩大。

　　“今年以来，从冰雪经济到假日经济，文旅消费、数字消费、绿色消费、健康消费等热点为消费市场不断增添新动力，消费市场总体呈现持续恢复态势。”国家统计局新闻发言人刘爱华表示，随着消费新场景不断涌现，新业态加快融合，消费空间不断拓展，以及消费品以旧换新等促消费政策逐步落实，消费潜力有望得到持续释放。

(责编：卫嘉、白宇)
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