本报北京6月11日电 （记者李心萍）记者11日从中国国家铁路集团有限公司获悉：今年前5月，全国铁路完成固定资产投资2284.7亿元，同比增长10.8%，现代化铁路基础设施体系加快构建。

浩吉铁路闫家沟至玉皇庙联络线开通运营，浩吉、包西铁路两大煤运通道顺利实现互联互通。

浩吉铁路，北起内蒙古鄂尔多斯，终到江西吉安，是国家“北煤南运”最长的煤炭运输战略大通道。包西铁路，北起内蒙古包头，南至陕西西安，是客货兼顾的运输通道。

“闫家沟至玉皇庙联络线开通运营，包西铁路15%左右的煤炭运输量将分流至浩吉铁路，为‘北煤南运’提供有力运能保障。”中国铁路西安局集团有限公司延安车务段生产调度指挥中心主任卢敏光介绍。

西渝高铁安康至重庆段建设加快。走进西渝高铁清溪口特大桥施工现场，塔机林立、车辆穿梭，连续梁挂篮施工稳步推进。“预计到9月底，清溪口特大桥跨广华大道80米连续梁将实现合龙。”中铁十局西渝高铁一分部执行经理吴健春介绍。未来，西安至重庆的出行时间有望从6小时左右缩短至2.5小时左右。

杭州至温州高铁开始联调联试，通车进入倒计时；川青铁路镇江关至黄胜关段全线控制性工程德胜隧道顺利贯通；集宁经大同至原平高铁全线开始铺轨……5月以来，一批铁路重点工程取得重要进展。

下一步，国铁集团将持续提升铁路基础设施互联互通水平，增强铁路网整体功能和效益，高质量推进铁路规划建设，为巩固和增强经济回升向好态势作出积极贡献。

《 人民日报 》（ 2024年06月12日 01 版）

(责编：卫嘉、白宇)

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