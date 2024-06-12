我国第四批预备航天员选拔工作完成
港澳地区各有1人入选
2024年06月12日06:11 | 来源：人民网－人民日报
小字号
本报北京6月11日电 （记者刘诗瑶）记者11日从中国载人航天工程办公室获悉：我国载人航天工程第四批预备航天员选拔工作日前结束，共有10名预备航天员最终入选，包括8名航天驾驶员和2名载荷专家（香港地区、澳门地区各1名载荷专家）。后续，他们将进入中国航天员科研训练中心接受全面系统的训练。
我国载人航天工程第四批预备航天员选拔工作自2022年下半年全面启动，经过初选、复选、定选三个阶段。其间，首次面向港澳地区选拔载荷专家，得到了港澳各界和社会民众的大力支持和热情参与。
目前，我国航天员选拔训练体系更加成熟完善，随着载人航天国际合作的深入推进，还将有国外航天员参与选拔训练并执行中国空间站飞行任务。
《 人民日报 》（ 2024年06月12日 02 版）
(责编：卫嘉、白宇)
关注公众号：人民网财经
分享让更多人看到
推荐阅读
- 端午假期全社会跨区域人员流动量超6.3亿人次
- 人民网北京6月11日电 （记者王连香）据交通运输部微信公众号消息，2024年端午假期，全社会跨区域人员流动量63761.6万人次，比2023年同期增长9.4%。 其中，铁路发送旅客4604.7万人次，日均1534.9万人次，比2019年同期增长18.6%，比2022年同期增长154.4%，比2023年同期增长5.1%。…
- 评论
- 关注