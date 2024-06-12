本报北京6月11日电 （记者韩鑫）国家邮政局监测数据显示：端午假期，全国邮政快递业运行平稳有序，共揽投包裹26.54亿件。其中，揽收快递包裹12.91亿件，同比增长25.6%；投递快递包裹13.63亿件，同比增长15.4%。

端午假期，各地特色产品寄递需求旺盛，邮政快递企业延伸服务链条，优化运输路径，针对不同品类制定专业包装和运输方案。6月以来，荔枝、樱桃、枇杷等生鲜果品进入销售旺季，邮政快递企业优化冷链包装，加大综合运力投入，打造高铁恒温车厢，增开航空专线，开通无人机低空航线，提升了服务品质，丰富了服务场景。四川成都双流机场设立了“樱桃保障专区”，大樱桃从卸车至发运，最快仅用两小时；在新疆，邮政快递企业投入多辆冷藏车，助力小白杏“走”向各地；江苏无锡，水蜜桃首次开启无人机送货模式，实现上午寄下午到，晚上寄次晨达，每日可保障20万票水蜜桃寄递需求。

《 人民日报 》（ 2024年06月12日 02 版）

(责编：卫嘉、白宇)

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