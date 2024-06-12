本报北京6月11日电 （记者齐志明）眼下，我国夏收正从南向北大面积展开，夏种夏管接茬推进。记者从中国供销集团获悉：5月下旬以来，集团累计调度2万余家基层为农服务网点、1400余名服务人员连续奋战田间一线，出动近400台农机具，积极服务“三夏”生产。

农业农村部最新农情调度显示，当前全国麦收进度已近八成。在各地小麦主产区，中国供销集团组织各类为农服务网点，从人员、设备、资金等方面加强调度管理，确保小麦应收尽收。“目前，夏粮收购各项准备已基本就绪。”中国供销集团所属中国供销粮油有限公司仓储业务负责人介绍，河南、湖北两省小麦主产区日均收购小麦超过4000吨。

此外，全国供销合作社系统发挥农资流通主渠道作用，依托4500多家农资企业、近20万个农资经营网点，加快把农资送往田间地头。

《 人民日报 》（ 2024年06月12日 02 版）

(责编：卫嘉、白宇)

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