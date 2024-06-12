本报北京6月11日电 （记者李心萍）记者从中国铁路郑州局集团有限公司获悉：10日，55372次试验动车组驶过兰考南站，对行车、客运等设备功能进行检测，这标志着山东日照至河南兰考高速铁路庄寨至兰考南段开始按图行车试验，日兰高铁全线开通运营进入倒计时。

日兰高铁是我国“八纵八横”高速铁路网的区域连接线，全长494公里，设计时速350公里。日照西至庄寨段已开通运营；庄寨至兰考南段线路全长47.861公里，经山东菏泽曹县的庄寨站引出后，过河南商丘民权县、开封兰考县，接入徐兰高铁兰考南站。日兰高铁全线贯通运营后，鲁豫两省将再添一条快速客运通道，便利沿线群众出行，改善区域交通运输条件。

《 人民日报 》（ 2024年06月12日 02 版）

(责编：卫嘉、白宇)

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