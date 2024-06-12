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多地协同推进革命文物与草原生态保护——

用好红色资源 助力牧区发展（深阅读）

本报记者 李凯旋 张 枨 贾丰丰
2024年06月12日06:11 | 来源：人民网－人民日报
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　　内蒙古明安草原。
　　张 枨 秦文秀摄影报道

　　位于金银滩草原的原子城纪念馆。
　　海北州委宣传部供图

　　红原县红军过草地纪念碑。
　　红原县委宣传部供图

　　草原英雄小姐妹旧居前的雕塑。
　　张 枨 秦文秀摄影报道

　　核心阅读

　　2023年12月，国家文物局办公室、国家林业和草原局办公室联合印发《关于建好红色草原  协同推进革命文物与草原生态保护的通知》，提出不断完善红色草原体系建设、切实加大红色草原保护利用支持力度。近年来，多地充分挖掘草原地区红色资源，助力草原牧区发展振兴。

 

　　草原上分布着数量丰富的革命旧址。如何推进草原上的革命文物保护？如何深入挖掘红色资源促进牧区发展？记者进行了采访。

　　加强资源调查

　　促进保护利用

　　高山层叠无尽，驱车前往四川省阿坝藏族羌族自治州红原县，路途好像格外漫长。直到冲出群山，来到红原，无垠的大草原展现在眼前，让人豁然开朗。

　　红原意为“红军走过的大草原”，这片土地烙印着红军不畏艰险、英勇奋斗的历史足迹。

　　背上行囊，红原县党史地方志编纂中心主任夺尔生又踏上寻访路途。“当年红军匆匆过境，史志记载有限，不及时挖掘，很多故事就要消散在岁月中了。”红原县成立田野调查队，摸清域内红色资源，夺尔生从事这项工作已10余年。

　　“找回尘封的历史，就像在茫茫草原中找个线头。”夺尔生跑遍最高最冷的远牧点，有时寻访数月，只能得到寥寥线索，“还记得访问一户乡亲家时，老阿妈说红军曾在龙日坝附近发生过战斗，得知这个线索时，我们特别激动。”

　　摸清红色资源状况，不仅需要好脚力，还需要格外严谨地核实调查。“为了核实龙日坝的这场战斗，我们前后访问了50多位老人。”夺尔生与同事数度前往现场踏勘，发现了战壕等痕迹，继而查阅文献资料、请教专家学者，经过多年努力，终于将龙日坝战斗遗址确定下来。

　　近年来，红原县先后开展5批次红色资源专项补充调查核查，详细绘制出红军长征过草地的行军路线，整理修订《红原县长征文献资料汇编》《红军长征走过的大草原——红原》等文献，为红色文化的传承和研究提供了史料支持。

　　一阵乌云飘过，忽然间便狂风呼啸。草原地区天气变化莫测，给文物保护带来不小挑战。

　　崇山峻岭间，亚克夏山红军烈士墓静穆矗立，它是全国海拔最高的红军烈士墓。克服高山险峻的施工环境困难，红原县持续对烈士墓碑体、石墙和地面铺装等进行修缮保护。“我们时刻关注天气变化，提前制定了突发、偶发自然灾害的应对预案；同时加强日常巡护和检修，第一时间排除可能对文物安全构成威胁的隐患。”红原县文体旅游局副局长索朗求迫介绍，近年来，红原县投资4000余万元，完成亚克夏山红军烈士墓文物保护工程修缮、刷经寺烈士陵园保护提升等5个项目的建设。精心打造“重走长征路·过草地”红色文旅精品线路，让红色文物成为人们瞻仰先辈英烈、感受长征精神的文化地标。

　　发展红色文旅

　　助推生态保护

　　地处我国北疆的明安草原，阵风劲吹。从内蒙古自治区包头市区出发行车数小时，便抵达了达尔罕茂明安联合旗明安镇希拉朝鲁嘎查，眼前出现了一座颇具沧桑岁月色彩的老式土坯房，房屋坐北朝南，在广阔无垠的明安草原上格外显眼，这里便是草原英雄小姐妹——龙梅玉荣的旧居。

　　步入旧居，看到草原英雄小姐妹曾经用过的物品、家具以及相关介绍资料，姐妹俩为保护集体羊群与暴风雪战斗一昼夜的身影，仿佛在眼前重现。“我们充分利用草原英雄小姐妹旧居陈列馆的红色资源，开展红色旅游、研学旅游等，姐妹俩的事迹与精神，如今仍激励着一代代草原人民。”达茂联合旗文体旅游广电局局长丁利兵说。

　　为保护好这片红色草原，达茂联合旗严格控制当地草原的开垦和开采活动，严格落实基本草原保护、草畜平衡、禁牧休牧轮牧等制度，保护草原生态系统的完整性和稳定性。

　　红色资源的挖掘利用，成为草原生态保护的催化剂。红色旅游为草原的牧民们带来了更多收益，牧民们更加积极响应禁牧休牧政策。“来旅游的人越来越多，想买咱们草原羊肉的游客也越来越多，只有草原保护好了，羊儿才能长得好。”希拉朝鲁嘎查牧民阿拉腾毕力格笑道。

　　“近年来，我们积极对明安草原进行草种改良和人工草场修复，通过免耕补播的方式，种植适应当地的草种，如冰草、羊草、披碱草和苜蓿等。目前，草原英雄小姐妹旧居周边已改良天然草地1万亩、建植人工草地900亩。”达茂联合旗林草局副局长皇利民介绍。今年，该旗计划人工修复退化草原1.48万亩。

　　草原生态改善，吸引了越来越多的游客。“明安草原的红色资源十分丰富，除了草原英雄小姐妹，还规划了以百灵庙抗日武装暴动、齐心协力建包钢、‘三千孤儿入内蒙’等为主题的红色旅游线路，以‘红色+生态’‘旅游+场景+教学’等方式，吸引多地游客，做长红色文旅产业链条。”内蒙古农文旅开发建设有限公司副总经理高原迪介绍。

　　“只有保护好草原的生态环境，红色资源才能得到更好转化利用，人们才能一边品味红色文化，一边欣赏绿色生态。”丁利兵说。

　　传承红色基因

　　汲取奋进力量

　　从青海省西宁市区出发，沿着京藏高速一路向西行驶，约一个半小时，就来到了位于海北藏族自治州海晏县的金银滩草原。这里平均海拔3000米以上，草原静谧而辽远。乍一看，这里的高原风光并无特别之处，但巍峨矗立的原子城纪念馆，又在昭示着这里的与众不同。

　　“60多年前，数万名创业者积极响应党的号召，满腔热血奔赴金银滩草原，建基地、搞科研，艰苦奋斗、排除万难，在这里创造了‘两弹’研制奇迹，孕育了伟大的‘两弹一星’精神，造就了不朽的精神丰碑。”随着原子城纪念馆讲解员王致玲的讲述，一段历史徐徐铺展开来，让人愈觉脚下土地之厚重。

　　展陈面积6015平方米的原子城纪念馆是解码金银滩草原的一把钥匙。“展馆有600多幅照片、900多件革命文物，配合最新的光影技术，全景展示当时的实践过程，每年接待游客30余万人次。”王致玲介绍，“我们还将红色旅游与研学、宣讲等结合，编排了情景党课，已走进22个省份。”

　　革命文物积淀着深厚的精神追求，代表着独特的精神标识。

　　近年来，海北州用心把基地旧址保护好、管理好、运用好。

　　原科技楼、图书馆、影剧院等11处代表性建筑，以及二分厂、上星站等一批文物价值较高的设施得到修缮和保护。对“两弹一星”相关史料，依法依规登记造册、入库保护，同时加强提炼转化、展示传承，让文物真正活起来，切实发挥文物的历史印证价值和爱国主义教育功能。

　　实施红色旅游项目、推出红色精品线路、打造红色精品剧目、开发红色文创产品、建设红色博物馆集群……如今，集教育、休闲、体育、观赏、体验等业态于一体的红色文旅模式在金银滩草原基本成形。

　　“我们先后整合基地旧址保护、城镇风貌整治、原子城纪念园改造提升、西海交旅融合综合服务体等配套项目25个，将博物馆、纪念馆等各类文化场馆设施融入旅游产品和线路，同时开发形成‘红色+N’研学课程，打造31个红色研学现场教学点。”海北州委常委、宣传部部长孙绣宗介绍，“接下来，我们将进一步加强革命文物保护、强化红色资源活化利用。”

 

　　本期统筹：郭  玥

　　版式设计：汪哲平

　　《 人民日报 》（ 2024年06月12日 04 版）

(责编：卫嘉、白宇)
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