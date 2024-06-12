本报北京6月11日电 （记者张天培）记者从国家移民管理局获悉：今年端午假期全国边检机关共计保障575.2万人次中外人员出入境，日均191.7万人次，较去年端午假期增长45.1%，单日出入境通关最高峰出现在6月8日，达197.6万人次。其中，内地居民出入境246.6万人次，较去年同期增长25.4%；港澳台居民277.9万人次，较去年同期增长66.1%；外国人50.7万人次，较去年同期增长57%。共计查验出入境交通运输工具23.8万架（艘、列、辆）次，较去年同期增长35.2%。端午假期，全国口岸通关安全高效畅通。

据介绍，按照国家移民管理局统一部署，全国边检机关严格落实“两公布一提示”要求，科学预测发布本口岸出入境客流情况，提示广大出入境人员合理安排行程；科学组织勤务，开足查验通道，严格执行中国公民通关排队不超过30分钟措施；密切部门协作联动，稳妥应对强降雨、强对流天气对出入境通关的影响，及时疏导瞬时客流高峰。

《 人民日报 》（ 2024年06月12日 04 版）

(责编：卫嘉、白宇)

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