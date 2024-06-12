本报北京6月11日电 （记者冉永平、丁怡婷）近日，中国石化在四川盆地深层页岩气勘探获得重大突破，部署在资阳市的资阳2井完钻井深6666米，测试获日产125.7万立方米高产工业气流，日无阻流量306万立方米；部署在乐山市的金页3井完钻井深5850米，测试获日产82.6万立方米高产工业气流。

上述探井目标储层均为寒武系，多井、多地获得高产页岩气，证实了深层、超深层寒武系页岩具备规模增储潜力，有望成为页岩气新的接替层系，对推动我国页岩气勘探开发和保障国家能源安全具有重要意义。

近年来，我国页岩气勘探开发持续纵深发展，积极探索新区新层系。目前，我国已经成为美国、加拿大之外第三个实现页岩气商业化开发的国家。

《 人民日报 》（ 2024年06月12日 07 版）

(责编：卫嘉、白宇)

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