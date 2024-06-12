本报记者 李亚楠

包裹经（西安—乌鲁木齐）城际快递电商“公转铁”班列至张秀梅家附近快递点的路线示意图。

蔡华伟制图

数据来源：国家邮政局

邮政快递员到张秀梅的农家院取件。

冯沭祥摄（人民视觉）

邮政快递车行驶在通往新疆喀什地区的路上。

安 昆摄（人民视觉）

剁馅炸肉丸、洗菜腌菜、和面烤饼……还没到饭点，新疆维吾尔自治区昌吉回族自治州呼图壁县园户村镇三工湖村一个农家院的厨房里，几名厨师已经忙起来了。做好的成品和半成品被一一装进真空袋，冷藏后配成不同价位的美食礼盒，由上门的邮政快递车送到不同城市的餐桌上。

刚刚过去的端午假期，农家院的主人、做餐饮生意20多年的张秀梅一边招待上门客，一边直播卖自家的特色美食。节后一盘账，线上卖出去6万多元，自家的美食越来越火。

10年前，在城里开餐馆的张秀梅返乡创业：装修院子，拿出看家手艺，开起农家乐。丸子、杂粮饼、榆钱饭……由于色香味俱全，越来越多客人被吸引而来。

“离得比较远，再来一次不容易，这丸子能不能给我装上两包带走？”“我留个地址，回头再给我寄一些。”从2016年开始，陆续有客人提出这样的请求。

那时，用快递寄特产，在当地还是个新鲜事，但张秀梅有点犹豫。她和快递打交道不算少，体验却不怎么好。

过去，农家院大量使用的餐巾纸、一次性杯盘碗筷，从网上买虽方便，包裹却只能送到县城，取货时更让人头疼——快递公司不是同一家，只能满县城转。“有一次赶上旅游旺季，一段时间没顾上取，攒了20多个包裹，分别在五六家快递点，跑了一上午才找齐。”张秀梅说。

犹豫再三，张秀梅还是舍不得送上门的生意。她把菜品打包好，让家人开车送到县城的快递公司。靠着回头客，她一年能卖出几万元，但忙的时候顾不上跑、发货不及时，有些人就再没下过单。

转变发生在2022年。邮政快递在离张秀梅家500米远的村委会设了快递点，各个快递公司收到的包裹，凡是要送到村里的，在县城分拣出来交给邮政快递，统一送往村里的快递点。寄快递也一样，大家把包裹送到快递点，工作人员统一取走。

更让张秀梅高兴的是，前不久新疆正式成为“包邮区”，不少电商平台和快递公司合作，设置新疆集运仓，开辟“包邮专区”。网购包装盒、密封袋这些消耗量大的材料，一年能省下五六千元邮费。

说话间，张秀梅的手机响了，短信提示有快递送到。“估计是我买的密封袋，之前的快用完了，刚好能接上。”放下手里的活儿，张秀梅出门取快递。

来到500米远的村委会，穿过正中间的服务大厅，旁边专门有一间屋子放包裹，铁皮架子上摆满了大大小小的纸箱和塑料袋。“这不，果然是密封袋！”张秀梅从架子第二层找到了写着自己名字的大纸箱。

过了中午，上门的客人不多了，张秀梅还是顾不上休息——上午冷藏的食品可以装盒了，要赶在快递员上门之前准备好。手脚麻利地拿起纸箱，张秀梅按照订单一一装进不同的食品。“随着销量增加，寄件量越来越大，快递员主动上门揽收，快递费也有优惠，能便宜一半。”

“张姐，今天多少盒？”装完不一会儿，快递员打来电话。

“十几盒，我已经装好了。地址发你手机，回头快递费直接转账给你。”张秀梅说。

下午5点多，天天往快递点送货的快递员开着车上门了，不到5分钟，十几个礼盒都被装上了车。“最多3天就能送到顾客手中，新疆本地的顾客一般第二天就能收到。”张秀梅说。

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每天1亿多件快递在农村地区流动

目前我国每天约4亿件快递包裹被揽收，其中1亿多件在农村地区流动。不断提升的寄递效能，有力畅通着城乡经济循环，也成为激发乡村消费动能的重要支撑。在各方共同努力下，我国县乡村三级寄递网络逐渐完善，农村寄递物流体系建设取得积极成效。

看基础设施，2023年，全国累计建成县级公共寄递配送中心1267个、村级寄递物流综合服务站28.9万个。

看服务能力，2023年，业务量超千万件的“邮政快递业服务现代农业金牌项目”达到143个。金牌项目共产生快递业务量34.06亿件、业务收入163.76亿元。

国家邮政局有关负责人表示，目前脱贫村快递进村已实现基本覆盖，下一步还将不断加强物流基础设施建设，提升末端冷链配送能力，加快客货邮融合发展，探索形成一批具有特色的农村电商快递协同发展模式，让农产品出村进城、消费品下乡进村的双向流通渠道更加畅通。

（本报记者 韩 鑫）

本期统筹：林子夜

版式设计：蔡华伟

《 人民日报 》（ 2024年06月12日 10 版）

(责编：卫嘉、白宇)

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