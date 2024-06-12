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多方合作，疏通物流筋络（快评）

林子夜
2024年06月12日06:13 | 来源：人民网－人民日报
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　　曾经，网购运费高、卖家不发货，本地特产难卖出去或卖不上价；如今，快递点建在家门口，网购也能享受包邮服务……新疆如何打通快递物流上行下行的堵点？靠合作。

　　探索集运模式，降低物流成本。新疆快递单量相对较小、分散运输成本高，为突破瓶颈，电商平台与物流企业合作，在浙江杭州、陕西西安等地建设中转集运仓，将原本分散的货物集中运输。

　　完善基础设施，优化物流网络。首趟快递电商“公转铁”集装箱多式联运班列抵达乌鲁木齐，新疆小白杏搭乘冷链直航专机销往多地……公路、铁路、民航等基础设施不断完善，合力打通快递进出疆通道。

　　物流是实体经济的“筋络”，关系着人民群众的获得感、幸福感。不只在新疆，放眼全国，多方通力合作积极疏通物流“筋络”：探索邮政快递与交通运输合作，优势互补打造农村快递新模式；强化“公转铁”“公转水”，优化运输结构；试点无人机、无人车配送，新科技助推物流与低空经济、无人驾驶等新业态有机结合……越来越多的跨界合作模式落地，将进一步降低全社会物流成本，推动构建高效顺畅的流通体系、畅通国民经济循环。

　　《 人民日报 》（ 2024年06月12日 10 版）

(责编：卫嘉、白宇)
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