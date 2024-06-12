人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

江苏连云港发展绿色负碳产业

二氧化碳变身新能源原材料

本报记者 王伟健
2024年06月12日06:13 | 来源：人民网－人民日报
小字号

　　制造锂电池电解液溶剂碳酸酯需要用到甲醇，通过传统工艺制造甲醇的生产原料主要来自煤炭、石油、天然气等，且在生产过程中会产生大量二氧化碳。如何将二氧化碳转化为原材料来制造甲醇，实现零碳乃至负碳生产？在江苏连云港徐圩新区，一条绿色负碳产业链正逐步形成。

　　据介绍，石化生产过程中排放的二氧化碳被捕集后，与氢气发生化学反应形成甲醇，随后通过系统管廊进入下游装置，用于制造锂电池电解液溶剂、光伏膜材料等，形成了“二氧化碳捕集利用—绿色甲醇—新能源材料”的负碳产业链。

　　那么，这个变废为宝的过程是如何实现的？记者近日走进徐圩新区盛虹石化产业集团的生产现场。

　　眼前的石化基地犹如一片钢铁森林，到处是铁塔、管道、反应釜和烟囱。工作人员指着不远处一座高高耸立的烟囱说：“这是石油炼化装置的烟囱，我们对其进行改造后，可以捕集废气里的二氧化碳，然后通过管道输送到甲醇生产基地。”

　　跟随工作人员，记者来到甲醇生产基地。“二氧化碳被输送到这里后，通过预处理脱硫、提纯，浓度由80%提升至90%，然后与氢气发生化学反应，制成粗甲醇。”工作人员介绍。

　　一座高塔吸引了记者的注意。盛虹石化二氧化碳制绿色甲醇项目负责人吴昂山介绍，这座塔高60多米、直径2米多，是二氧化碳制绿色甲醇项目的主设备之一——主精馏塔。“我们将粗甲醇输入塔内，转化为精甲醇，最终用于生产锂电池电解液溶剂。”吴昂山说。

　　近年来，为了更好地推进绿色转型，盛虹石化引进绿色甲醇合成工艺，探索进行“碳捕捉”升级改造。“国外的项目年产能只有千吨级，为了让设备满足企业10万吨级产能需要，团队对其进行扩容，提高安全标准，并因地制宜进行工艺的升级融合，最终补足下游产业，形成了完整的负碳产业链。”吴昂山说。

　　据了解，该项目每年可以回收15万吨二氧化碳，生产10万吨甲醇，可生产5000万平方米的光伏膜。吴昂山说，这些光伏膜形成光伏面板后，每年可产出60亿至90亿千瓦时电，助力绿色低碳发展。

　　近年来，连云港积极发展绿色负碳产业，大力实施二氧化碳捕集及利用项目。当地相关项目全部建成后，预计每年可减排二氧化碳约100万吨，将有效推动石化园区能源绿色低碳转型。

　　《 人民日报 》（ 2024年06月12日 10 版）

(责编：卫嘉、白宇)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
端午假期全社会跨区域人员流动量超6.3亿人次
　　人民网北京6月11日电 （记者王连香）据交通运输部微信公众号消息，2024年端午假期，全社会跨区域人员流动量63761.6万人次，比2023年同期增长9.4%。 其中，铁路发送旅客4604.7万人次，日均1534.9万人次，比2019年同期增长18.6%，比2022年同期增长154.4%，比2023年同期增长5.1%。…
市场监管总局启动调查收集电动自行车相关信息
　　人民网北京6月11日电 （记者孙博洋）记者从中国消费品质量安全促进会（简称中消会）了解到，为了确保电动自行车的质量安全以及使用情况得到全面的评估，市场监管总局质量监督司正在组织调查收集电动自行车生产和流通企业人员、消费者群体对于电动自行车在安全性、耐用性以及使用满意度方面的相关信息。该调查以网络问卷形式进行，依托中消会等单位，面向社会公开发布。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部