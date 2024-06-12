欧阳洁

完善现代商贸流通体系，深化物流与产业融合，开拓行业新的发展方向，鼓励发展物流新模式，为进一步降本增效提供有利条件

中国物流与采购联合会最新发布的数据显示，1至4月份，全国社会物流总额111.9万亿元，同比增长6.1%，增速比一季度提高0.2个百分点。4月份同比增长6.6%，比3月份提高2.2个百分点，在物流需求加速恢复的带动下，社会物流总额稳中有增，物流整体运行态势良好。

物流是实体经济的“筋络”，连接生产和消费、内贸和外贸，是畅通国民经济循环的重要一环，也是观察经济发展形势的重要窗口。今年以来，我国经济运行总体稳定，物流需求稳步回升，物流市场增速加快，折射出中国经济强劲动力。

工业生产增长加快，为物流持续恢复提供了有力支撑。从结构看，工业品物流总额占社会物流总额比重接近九成。今年以来，大规模设备更新和消费品以旧换新政策、稳外资等政策相继出台，增强企业生产动力，提振企业发展信心，工业生产明显加快，带动工业品物流需求加快恢复。4月份，有超过八成行业物流总额有所回升，部分行业增速超过10%，工业对物流需求整体支撑作用明显，物流也在持续助推经济循环畅通。当前，物流市场供给恢复加速，结构调整持续推进，行业景气保持回升。

但也要看到，当前物流企业成本压力依然凸显，物流企业经营压力较大，影响着产业核心竞争力和经济运行效率。进一步降本增效，仍然是推动物流行业高质量发展的重要任务。

去年底召开的中央经济工作会议强调，“有效降低全社会物流成本。”中央财经委员会第四次会议于今年2月召开，研究有效降低全社会物流成本问题。日前，国家发展改革委等4部门联合发布通知，要求做好2024年降成本重点工作，其中“推进物流提质增效降本”是重要方面。降本增效需多方发力。从4月份最新数据来看，与跨境电商平台、农村电商、产业链供应链等结合的物流增长较快，要继续完善现代商贸流通体系，深化物流与产业融合，开拓行业新的发展方向，鼓励发展物流新模式，为进一步降本增效提供有利条件。物流企业要加强自身管理，创新性地运用大数据、人工智能等新技术，推进智慧物流，丰富应用场景，提升运用效率，降低经营成本。

相信随着宏观政策进一步协同发力，相关政策措施持续落地生效，物流行业成本将持续下降，新质生产力也将助力新动能加快释放，激发更大市场空间，推动物流业更好服务实体经济。

《 人民日报 》（ 2024年06月12日 19 版）

(责编：卫嘉、白宇)

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