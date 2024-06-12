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从第七届数字中国建设峰会看——

数字经济创新发展（产经观察）

本报记者 王云杉 刘晓宇
2024年06月12日06:16 | 来源：人民网－人民日报
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　　数据来源：国家数据局

　　在第七届数字中国建设峰会展区，观众体验光速飞轮虚拟现实（VR）摩托竞速项目。
　　王旺旺摄

　　体验区单日参观人数超10万人次，对接签约数字经济项目421个，总投资额达2030亿元……日前闭幕的第七届数字中国建设峰会发布了一系列成果，彰显了我国数字经济的澎湃活力。

　　当前我国数字经济有哪些新趋势新动向？在峰会现场，记者进行了采访。

　　产业数字化加速推进

　　已培育421家国家级智能制造示范工厂

　　“对能源企业来说，班组就是企业的‘细胞’。”国家能源集团数智科技公司项目经理卢齐说，长期以来，能源企业面临班组类型多、差异大、管理水平参差不齐等问题，影响企业生产效率。

　　如何解决这些问题？在国家能源集团展台，融合通班组管理系统给出了答案：平台可一键实现培训学习、班组核算、考核评价等功能。厂级、部门级管理员登录管理平台，可在线实时查看班组业务数据；班组成员可随时查看岗位标准作业流程，并在线处理班组日常工作。

　　“管理系统纵向打通了从集团、子公司到班组等各个层级，横向覆盖了不同的班组业务管理类型，企业管理质效大幅提升。”卢齐表示，目前该系统已在准能集团、宁夏煤业、平庄煤业、榆林能源等8个集团子公司的3500多个班组中成功落地实施，覆盖率达100%，为基层班组减负增效提供了有力支撑。

　　在运维巡检环节，数字技术也发挥了巨大作用。

　　南方电网人工智能科技有限公司有关负责人梁寿愚告诉记者，过去，崇山峻岭间，依靠人工翻山越岭徒步20多天才能完成的工作，如今依靠无人机，两小时就能完成。

　　无人机从机巢自动起飞、拍摄照片、回传图片，人工智能大模型自动进行缺陷识别……“这个大模型已累计识别巡视照片942万张，平均缺陷识别率为91.24%，较之前部署的小模型算法提升约15%，极大降低了误告警率，提高了巡检效率。”梁寿愚说。

　　漫步在峰会现场体验区，记者看到，数字化转型正持续深入企业组织管理、流程管理、运维检测等各个环节，不断推动产业提质增效。

　　九章云极为企业定制数字化解决方案，帮助传统制造业企业实时掌握生产数据，快速找到设备故障解决方案；中国市政华北院构建与物理水系统实时同步、闭环互动的数字孪生体系，提升水务行业设施管理效率，实现水系统智能化运行；科大讯飞打造基于大模型技术的“AI评标师”，推动企业招标采购业务全流程智能化升级……

　　据统计，目前我国已培育了421家国家级智能制造示范工厂、万余家省级数字化车间和智能工厂，人工智能、数字孪生等技术在90%以上的示范工厂得到应用。

　　数字产业化动能强劲

　　培育数商生态，数据要素价值加快释放

　　本届峰会的主题是“释放数据要素价值，发展新质生产力”。这是国家数据工作体系优化调整后举办的首次数字中国建设峰会。

　　在深圳数据交易所展馆，各式各样的数据产品引人注意——

　　气象数据产品。引入中国气象局亚洲高分辨率陆面模式大气驱动场与土壤湿度数据，融合城市行业数据后，可帮助各行业更好应对环境变化，提高生产效率和经济效益。

　　现代农业数据产品。通过平台提供的黄牛全产业链数据，可对投保黄牛进行健康预警，通过提前介入治疗的方式帮助降低养殖风险。

　　截至2023年底，深圳数据交易所累计交易规模达65亿元，累计跨境交易额达1.1亿元，涉及交易场景228个，上市数据标的1900个，建立数据产品专区20个，打造行业创新案例26项。

　　深圳数据交易所董事长李红光表示，数据交易环节打通了数据供给和需求的互信互通壁垒，让数据流通实现了规范化发展。从发展趋势上看，我国数据交易市场整体处于高速发展阶段，未来发展空间广阔。

　　国家数据局局长刘烈宏表示，要培育壮大数据产业，发展一批数据商和第三方专业服务机构，提高数据要素应用支撑与服务能力，打造供需对接、全链协同、价值驱动、数字化转型的生态。

　　上海市提出，到2025年数据产业规模达5000亿元，年均复合增长率达15%，引育1000家数商企业；浙江省提出做强数商企业群体、提升数商发展能力、推动数商深度赋能、强化标准规范导引、优化数商发展生态等15项重点任务和5条保障措施……多省份相继发布相关政策，支持和鼓励发展数据产业，培育数商生态，促进数据要素价值加快释放。

　　在峰会现场体验区，数商随处可见。

　　“通过调整相邻路口的绿灯起始时间，可保证车辆按规定车速行驶时，享受一路绿灯。”每日互动股份有限公司总裁刘宇介绍，“数智绿波”产品将来自交通管理部门、道路实况以及互联网流量感知数据等多方动态数据融合计算，充分释放数据要素价值。目前全国范围内已建设“数智绿波”530多条，绿波公里数近1000公里，协调路口数超2600个，道路平均提速20%以上。

　　“国家数据局将坚持以企业为重，培育数据资源开发利用的生态。”国家数据局副局长陈荣辉表示，将加大对数商的支持力度，通过财税、金融等政策，支持数商在推动技术创新、促进产业发展、培育新兴业态方面发挥更大作用。

　　数实融合提供发展空间

　　着力提升基础设施的智能化、可信化水平

　　2023年我国数字经济核心产业增加值占GDP比重达10%。“当前我国数字经济发展呈现出良好的态势，数字经济核心产业增加值占GDP比重也在逐年攀升。”中国电子首席科学家、中国电子云总工程师朱国平说，随着数字基础设施建设不断扩容提速，以及“人工智能+”“数据要素×”相关行动的不断推进，将持续推进数字经济与实体经济深度融合，赋能我国经济社会高质量发展。

　　围绕做强做优做大数字经济，不少专家学者和企业界人士带来了思考和建议。

　　——强基础，优化升级数字基础设施。

　　“数字基础设施为数字经济发展和全要素数字化转型提供了数字化、网络化、智能化的新型底座，也为数据要素价值释放提供了载体保障。”国家信息中心信息化和产业发展部主任单志广认为，要着眼于构建智能可信的数字基础设施，加强人工智能和区块链技术的创新应用，着力提升基础设施的智能化、可信化水平。

　　福建省委常委、福州市委书记郭宁宁表示，福州将着力夯实数字基础底座，全力推动光网、5G网络、数据中心、智算中心建设，进一步完善数字基础设施体系，全面畅通经济社会发展信息大动脉。

　　——促融合，为数字经济发展提供新空间。

　　“企业的数字化转型，将会从‘+人工智能’向‘人工智能+’迈进。”科大讯飞联合创始人、高级副总裁江涛认为，未来的发展趋势是以人工智能为主导、系统地进行数字化转型，从而大幅度提升生产效率。

　　“数实融合可以为数字经济发展提供新空间、为传统产业数字化转型提供新路径、为新技术应用和数据要素价值挖掘提供新场景。”中央财经大学中国互联网经济研究院副院长欧阳日辉建议，要推动互联网、大数据、云计算、人工智能等数字技术加速创新融合，深化可信数据空间、区块链等技术应用，促进数字技术与实体经济的深度融合。

　　——拓场景，加快城市数字化转型。

　　“城市集中承载着生产、生活和社会治理等活动，为数字经济创新发展提供了丰富的应用场景。”刘烈宏表示，通过城市探索实践，推动建立以数据为驱动的城市数字经济体系，有利于释放数字产业的活力。下一步，要加快城市数字化转型，以此推进数字经济创新发展。

　　《 人民日报 》（ 2024年06月12日 18 版）

(责编：卫嘉、白宇)
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