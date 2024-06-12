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加快构建新型电力系统（观象台）

张伟雄
2024年06月12日06:16 | 来源：人民网－人民日报
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　　统筹发展和安全，坚持先立后破、通盘谋划，我们定能探索出适应新型电力系统的新模式新业态新机制，助力我国从能源大国向能源强国不断迈进

　　

　　小小电动汽车，也能消纳新能源的“风光无限”。今年，广西探索新能源汽车与电网融合互动新模式，通过电力市场化交易，引导新能源汽车参与电网削峰填谷，变新能源汽车为移动“充电宝”，助力新能源消纳。

　　近年来，我国电力行业绿色低碳转型加快，风电、光伏发电等绿色电力装机容量居世界第一，能源结构调整和减碳效果逐步显现。今年一季度，全国可再生能源发电量占总发电量的比重为30.7%。中国电力企业联合会预测，今年新能源发电累计装机规模有望首次超过煤电装机，占总装机容量比重上升至40%左右。

　　与此同时，新能源开发利用仍存在一些制约因素。比如，“靠天吃饭”的新能源具有随机性、间歇性、波动性等特点，给时刻要保持供需平衡的电力系统带来“新烦恼”，电力系统对大规模高比例新能源接网和消纳的适应性仍然不足。广西变电动汽车为移动“充电宝”，就是应对挑战的一项有益探索。

　　在确保安全可靠电力供应的前提下，推动新能源尽快立起来、立得稳，就要加快构建清洁低碳、安全充裕、经济高效、供需协同、灵活智能的新型电力系统。作为一项复杂的系统性工程，新型电力系统建设需要系统推进、久久为功。

　　要统筹发展和安全。今后一个时期我国能源需求仍将保持刚性增长。立足我国能源资源禀赋，煤电仍是电力安全保障的“压舱石”，承担基础保障的“重担”。一方面，要持续推进煤电“三改联动”及支撑性调节性煤电的建设，提升电力系统应急保障和调峰能力。另一方面，要构建多元绿色低碳电源供应结构，充分发挥水、核、风、光、煤、气等多能互补优势，共同支撑安全充裕的电力供应。

　　应全链条发力，提高新能源消纳水平。南方电网大力建设数字电网，全面提升电力系统特别是新能源的可观、可测、可控水平，近年来实现每两千瓦时电就有一千瓦时“零碳电”；新疆哈密—重庆±800千伏特高压直流工程加快建设，将“沙戈荒”大型风电光伏基地的清洁能源“打包”送出；各地抽水蓄能建设稳步推进，各类新型储能技术百花齐放……这些实践都有效促进了新能源高水平消纳。

　　要大力推动能源技术革命，加快形成新质生产力。绿色低碳产业已经成为国际竞争新赛道，我国多项新能源技术和装备制造水平已全球领先，但一些核心材料、关键部件等短板仍需补齐。要瞄准世界能源科技前沿，强化关键技术与重大装备应用创新，切实提升电力系统的安全性、可靠性、经济性、灵活性。

　　还要着力向体制机制要内生动力。随着电力系统转型发展，电力体制改革进入“深水区”。比如，新型储能是实现电力系统安全稳定运行的重要保障，近年来却面临着大规模建设和调用不充分的矛盾。为此，国家能源局印发《关于促进新型储能并网和调度运用的通知》，要求各地根据新型储能特点丰富其商业模式，促进新型储能参与各类电力市场。

　　发展新能源，是实现未来可持续发展的必然趋势。统筹发展和安全，坚持先立后破、通盘谋划，我们定能探索出适应新型电力系统的新模式新业态新机制，助力我国从能源大国向能源强国不断迈进。

　　《 人民日报 》（ 2024年06月12日 18 版）

(责编：卫嘉、白宇)
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