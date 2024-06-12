郭子源

旅行社因资金压力、暂时无法实际交纳旅游服务质量保证金怎么办？当前，中国邮政储蓄银行广东省分行正在探索一种“三保”模式，即“保险公司保单+担保公司担保+银行保函”模式，希望以此帮助旅行社减少资金占用压力与运营成本。

何为旅游服务质量保证金？为保护游客生命安全和其他合法权益，《中华人民共和国旅游法》《旅行社条例》规定了旅游服务质量保证金制度。旅行社设立时，须在指定银行开设专门账户，国内旅游业务和入境旅游业务、出境旅游业务的保证金分别为20万元、140万元。一旦法院认定旅行社损害游客的合法权益，如果旅行社拒绝或无力赔偿，那么可以从该旅行社的保证金账户上划款。

但是，近年来不少旅行社出现了资金短缺、流动性紧张问题。为了加大扶持力度，自2020年起，文化和旅游部连续调整保证金政策，并创新保证金的交纳方式，允许有条件的地区开展“银行保函交纳保证金”试点工作。也就是说，旅行社暂时不用实际交纳20万元或140万元，可先用银行保函替代，一旦该旅行社出现严重的经营困难，银行替旅行社向文旅部门赔付保证金。这样一来，可大幅减少旅行社的资金占用、降低运营成本。

如何推动“银行保函交纳保证金”试点工作落地见效？记者了解到，最简单的模式是银行直接给旅行社开具保函，但由于多数旅行社体量很小，较难获得银行授信，受风险防控等因素制约，银行难以直接为其开具保函。这时，引入担保公司有助于破题。如果担保公司为旅行社提供担保、增信，银行就比较容易为旅行社开具保函。但此时又出现一个难题。一般情况下，担保公司与旅行社接触较少，较难研判行业风险，业务无法大面积推广怎么办？引入与旅行社日常业务联结十分紧密的保险公司。保险公司为旅行社提供保证保险，担保公司提供担保增信，银行开具保函，三方优势互补，巧解各自业务难点，“三保”模式应运而生。

在“三保”模式下，银行、保险、担保公司创新突破，旅行社无需实际交纳保证金，使用银行保函替代即可，切实降低了旅行社的运营成本与资金压力。近日，邮储银行广东省分行联合阳光财产保险股份有限公司广东省分公司、广州南粤国投融资担保有限公司，成功开立了由保险公司保单+担保公司担保+银行保函三方合作的“三保”模式旅行社旅游服务质量保证金保函。

“为了落实保证金改革政策，邮储银行广东省分行联合保险公司、担保公司，挖掘各自的业务特色与优势，向广东省全省旅行社推出了‘三保’模式旅行社旅游服务质量保证金保函。”邮储银行总行交易银行部保函业务负责人说，为了尽快推出该项业务，交易银行部迅速组织研究综合服务方案，分支行走访文旅主管部门，并与保险、担保公司讨论流程和分工，最终实现了业务的快速、批量办理。

上述负责人表示，自邮储银行电子保函3.0平台上线以来，保函的开立效率大幅提升。“之前是在线申请、在线签约、在线验真，现在我们又进一步优化了申请流程、丰富了业务场景，逐步打造‘U函（邮储银行电子保函产品）+场景’数智化服务平台。”该负责人说，下一步，该行将结合行业特点与客户需求，不断优化服务模式，拓展客户触达渠道，探索更多的场景式金融服务方案，将便捷、优质、实惠的“U函”服务延伸至更多的场景与客户。

(责编：王震、陈键)

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