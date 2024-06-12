近日，安徽某建设工程有限公司财务负责人程先生拨通交行安徽省分行营业部客户经理的电话。通话中，程先生表示公司今年供销两旺，新签下数个新项目，但由于垫资和账期原因，流动资金逐渐紧张，急需信贷支持。该公司是安徽省科技型中小企业，成立时间不长，也没有可用于抵押的资产，正面临着融资难、融资慢的问题。

“您好，我行新推出一款面向初创型科技型企业的信用贷款产品，叫‘皖美初创贷’，线上申请、额度核定快，应该可以解决贵公司目前遇到的问题！”挂断电话后，交行安徽省分行营业部工作人员迅速上门了解公司具体情况，指导公司线上申请。最终，公司获批300万元信用贷款，从线上申请到贷款放款仅用时2天，交通银行优质快捷的产品和高效热情的服务获得公司高度好评。

“皖美初创贷”是交通银行安徽省分行交银科创系列产品中的最新一款，针对初创期科创小微企业普遍存在的经营年限不足、纳税规模有限、传统信用贷款融资方式标准较高的症结，创新业务模式，多维度采集创投机构、人才资质、注册园区等信息，科学核定企业贷款额度，开辟出全新融资路径。

交通银行安徽省分行持续提高金融服务数字化水平，不断丰富科技金融信贷产品，致力打造覆盖科创企业全生命周期的金融服务体系。今年以来，该行已陆续推出“科创快贷”“人才贷”“皖美初创贷”“批量担保贷”等产品，带动前四个月科技型企业贷款增速20.98%，远高于各项贷款增速，截至目前已累计向全省超6000家科技型企业提供各类金融服务。未来，该行将倾情服务地方经济，坚定支持安徽“下好创新先手棋”，锚定“打造科技金融特色亮点”战略目标，推动金融资源向科技创新领域倾斜，助力科技企业跑出成长“加速度”，彰显国有大行责任担当。（胡雨松）

(责编：董童、李源)

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