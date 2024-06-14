人民网记者 杨虞波罗

炎炎夏日，又到了吃小龙虾的季节。随着“体重达标”的小龙虾陆续上市，“小龙虾名城”成了端午假期热门目的地，激发“夜经济”活力。

去哪儿数据显示，5月下旬至端午节，小龙虾产地迎来“吃虾族”，江苏淮安盱眙同比增长55%，安徽芜湖同比增长四成，安徽蚌埠、湖北潜江、湖北荆州、湖南益阳均增长三成以上。

随着“吃虾族”的涌入，小龙虾产地的餐饮业，特别是以虾为主打的餐厅和摊位，迎来客流量的激增，进而盘活了当地的消费市场。

“看到盱眙的小龙虾店十三香调味非常地道，端午跟朋友是专程来盱眙吃龙虾的。”游客盛小姐告诉记者。美团数据显示，端午期间，当地餐饮堂食订单量同比增幅超60%，“吃喝玩乐”整体消费增幅超31%。

经过多年养殖发展，江苏盱眙把小龙虾发展成为富民增收的“大”产业。

小小的龙虾也因为游客的喜爱，被“吃”成了千亿产业。数据显示，2023年，小龙虾养殖面积2950万亩、产量316.10万吨，同比分别增长5.36%和9.35%，继续保持较快增长。南至海南、北至黑龙江，全国有小龙虾养殖产量报告的省份达20多个。

“今年的龙虾长势特别好，个头比较大，市场价格比往年更高，端午期间我们每天都有4万斤左右投放市场，主要销往南京、上海、苏州等地，每天都是供不应求。”江苏省连云港市一小龙虾养殖基地负责人介绍。

端午假期与小龙虾的消费旺季高度重合，为小龙虾产业缔造了绝佳的消费盛宴。商家们纷纷把握这一黄金时机，推出丰富多彩的促销活动，以独特的美食魅力吸引食客们驻足品尝。与此同时，小龙虾的鲜美滋味也为这个传统的民俗佳节注入了更多元化的“味蕾享受”。两者相得益彰，共同构成了假日消费中一道亮丽的风景线。

(责编：杨虞波罗、高雷)

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