人民网北京6月14日电 （记者杨曦）据自然资源部消息，6月13日，自然资源部发布《关于进一步加强规划土地政策支持老旧小区改造更新工作的通知》（以下简称《通知》），重点围绕破解老旧小区改造存在的困难、堵点问题，从规划和土地政策角度深入研究，积极回应地方有关诉求。

自然资源部国土空间规划局主要负责人表示，老旧小区改造是提升群众获得感的重要举措，也是城市更新的重要内容，但相应的规划管理、标准规范、政策工具、商业模式等有待形成系统的匹配，以调动政府、市场和社会的积极性。为此，《通知》从深化调查评估、加强规划统筹、强化政策支持、优化审批流程等四个方面作出部署，完善老旧小区改造相关的规划土地政策，提出加强专业服务有关要求，为各地积极稳妥推进老旧小区改造工作提供规划土地政策指导。

《通知》提出，深化资源资产调查评估，为科学规划老旧小区改造奠定基础。各地要通过规划单元及社区层面的规划实施评估，充分了解改造更新需求和利益相关方意见，按照建设“宜居、宜业、宜游、宜学、宜养”社区生活圈要求，在老旧小区改造中补足公共服务设施和基础设施。

《通知》明确，加强规划统筹，促进区域平衡、动态平衡。各地依据市县国土空间总体规划，按需加快编制城市更新相关详细规划，深化近期实施规划和行动计划。在单元详细规划中统筹空间功能和建筑量，在不突破空间管控底线和总体规划强制性内容前提下，探索建筑量跨单元统筹的规则。

为了强化政策支持、激发改造活力，《通知》鼓励既有城市土地混合使用和存量建筑空间功能转换，由地方自然资源部门制定相应的正负面清单管理办法，积极盘活闲置国有资产用于社区公共服务。老旧小区及周边边角地等零星用地经论证不具备单独供地条件的，可按划拨或者协议有偿方式供地，优先用于增加公共空间、公共服务设施和基础设施。

《通知》强调，优化审批流程，完善全周期监管机制。鼓励各地针对不同情形优化规划许可办理程序和分类管控规则。对于充电桩等按照设备管理的相关配套服务设施，以及老旧小区用地范围内的管线等基础设施更新改造，无需办理规划许可；涉及新增建设用地、改变土地用途和新增计容建筑面积等改变规划条件的改造，应履行法定程序。

此外，《通知》鼓励各地积极引导注册城乡规划师等规划专业人员进社区，为老旧小区改造提供专业指导和技术服务，促进共治共享。

(责编：杨曦、高雷)

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