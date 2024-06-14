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50家数据中心入围2023年度国家绿色数据中心名单

2024年06月14日18:11 | 来源：人民网
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人民网北京6月14日电（方经纶） 近日，工业和信息化部、国家发展改革委等六部门联合发布2023年度国家绿色数据中心名单，通信、互联网、公共机构、金融、能源等领域等50家数据中心入围，其中首次将超级计算、智能计算纳入国家绿色数据中心推荐范畴，并有智算领域数据中心入选。

数据中心作为重要的新型基础设施，是加快发展数字经济、培育壮大新质生产力的有力支撑。近年来，我国数据中心规模持续扩大，用电量较快增长。

特别是随着生成式人工智能技术的广泛应用，提供智能服务的数据中心对电力资源需求也与日俱增。如何在实现数字化、智能化发展的同时，进一步促进数据中心绿色发展，助力双碳目标实现？

自2015年起，工业和信息化部等三部门联合发布《国家绿色数据中心试点工作方案》，组织开展国家绿色数据中心试点工作，旨在发挥国家绿色数据中心建设经验示范引领作用，引导数据中心科学布局、集约建设、低碳转型。

“截至目前，我国已先后遴选发布5批246家国家绿色数据中心，有力推动数据中心能效提升和绿色低碳发展。”中国电子学会秘书长陈英介绍，总体看，2023年度国家绿色数据中心名单呈现出以下主要特点——

能效水平持续提升。相比2020年度1.44、2021年度1.34、2022年度1.27，2023年度国家绿色数据中心电能利用效率（PUE）平均值已降至约1.26。

能源利用绿色转型步伐加快。相比2020年度18.6%，2021年度30%，2022年度46.5%，2023年度国家绿色数据中心可再生能源利用率平均值已超过50%。

水资源利用效率明显改善。相比2020年度2.0L/kWh、2021年度2.0L/kWh，2022年度1.2L/kWh，2023年度国家绿色数据中心水资源利用效率平均值已降至1.08L/kWh，为数据中心行业提高水资源利用效率提供了示范标杆。

先进节能降碳技术加快普及。2023年度国家绿色数据中心积极选用近3年《国家工业和信息化领域节能降碳技术装备推荐目录》所推荐节能技术装备5项以上，大部分应用在8项以上，各类高效冷却技术产品、高效供配电技术产品、高效系统集成技术产品、信息设备节能技术产品、智能化运维管理技术等先进节能技术得到广泛普及和有效应用。

在浙江，中国移动长三角（宁波）数据中心采用空调AI群控技术，实现信息设备按需自适应精确供冷，空调系统能耗降低约15%；在安徽，国网安徽省电力有限公司数据中心采用数字孪生技术，分析研判数据中心能耗构成和变化趋势，助力电力系统柔性调节和可再生能源有效消纳；在青海，中国电信打造新一代灵活、弹性、绿色智算数据中心，数字青海绿色大数据中心充分利用自然冷源，采用冷冻水+间接蒸发冷却技术，运营PUE低至1.14。

据悉，下一步，工信部将会同有关部门更新完善国家绿色数据中心评价指标体系，聚焦通信、互联网、公共机构、金融、能源、智算中心等重点领域，建设一批绿色低碳、布局合理、技术先进、管理完善、代表性强的数据中心。同时，系统梳理总结绿色数据中心的先进经验和典型案例，开展“节能服务进企业”系列活动，加强供需对接，提升产业链绿色发展水平。

(责编：王仁宏、高雷)
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