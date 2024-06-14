人民网记者 栗翘楚 任妍

6月12日，欧盟委员会发表声明，比亚迪、吉利和上汽集团作为被欧盟重点关注调查的中国车企，将分别面临17.4%、20%和38.1%的关税。中国其他参与调查但尚未抽样的电池电动汽车生产商将被征收21%的加权平均税。

欧盟委员会称，如与中方的讨论不能得出有效的解决方案，该临时关税将从7月4日起引入。

对此，中国有关部委和行业协会第一时间进行回应，一致认为该反补贴调查违背市场经济原则和国际贸易规则，中方将采取一切必要措施坚定维护自身合法权益。欧洲多国官员和车企高管也表示，欧盟此举可能会引发“贸易战”，不仅不能保护欧洲相关产业发展，反而会伤及欧盟企业。

多位业界专家接受人民网记者采访时表示，欧盟的调查罕见且不合理，也不符合WTO原则，贸易壁垒挡不住技术演进脚步。事实上，持续的技术创新、完整的产业链供应链和充分的市场竞争才是中国新能源汽车脱颖而出的根本。

中方：调查严重违背市场经济原则和国际经贸规则

针对欧盟拟对华电动汽车加征关税，商务部新闻发言人回应，欧方罔顾事实和世贸组织规则，无视中方多次强烈反对，不顾多个欧盟成员国政府、产业界的呼吁和劝阻，一意孤行，中方对此高度关切、强烈不满，中国产业界对此深感失望、坚决反对。中方将密切关注欧方后续进展，并将坚决采取一切必要措施，坚定捍卫中国企业的合法权益。

外交部新闻发言人林剑回应，该起反补贴调查是典型的保护主义。欧方以此为由对自中国进口的电动汽车加征关税，违背市场经济原则和国际贸易规则，损害中欧经贸合作和全球汽车产供链稳定，最终也会损害欧洲自身利益。

中国贸促会新闻发言人回应，欧委会滥用世贸组织贸易救济规则，肆意采取贸易保护措施，严重违背市场经济原则和国际经贸规则，严重破坏全球电动汽车产业链供应链稳定与安全。中国贸促会、中国国际商会代表中国工商界呼吁欧方切实遵守世贸组织规则，立即取消对华电动汽车反补贴征税措施。

“中国电动汽车产业的优势绝不是依靠补贴而形成的。”欧盟中国商会认为，中国电动汽车产业的优势在于技术创新和成本管理，通过持续的技术迭代和激烈的市场竞争，依托中国整体供应链优势，发展出强劲的市场竞争力，有助于将电动汽车这一绿色产品与技术打造成为有利于全球绿色转型的公共产品。

中国汽车工业协会回应称，希望欧盟委员会不要将当前产业发展必经的阶段性整车贸易现象视为长远的威胁，更不要将经贸问题政治化，滥用贸易救济措施，要避免损害和扭曲包括欧盟在内的全球汽车产业链供应链，维护公平、非歧视、可预期的市场环境。

专家：加征关税将对世界经济增长带来不利影响

“欧委会对中国电动汽车征收临时性关税违背了市场经济的公平竞争原则以及国际贸易中最惠国待遇的基本原则。”对外经济贸易大学国家对外开放研究院教授、全球创新与治理研究院执行院长吕越接受人民网记者采访时表示，该起反补贴调查不利于欧洲，也不利于世界。

吕越认为，一方面，此举增加了中国电动汽车在欧洲市场的成本，导致价格上涨，直接削弱了欧洲消费者对电动汽车的购买力；另一方面，这一关税措施对全球低碳转型进程造成了阻碍，若更多国家效仿欧盟设立贸易壁垒，全球范围内的低碳转型将面临更大的挑战，碳排放量将难以有效控制，全球应对气候变化的努力也将因此受到阻碍。

“该起反补贴调查毫无疑问是典型的保护主义。该反补贴调查看似短时间内保护了欧洲车企，长时间内则会让欧洲车企固步自封，从而丧失竞争力。与此同时，欧委会的做法将对世界经济增长带来不利影响，所带来的连锁反应会让全球继续承受经济增长下行的压力。”中国人民大学重阳金融研究院合作研究部主任、研究员刘英接受人民网记者采访时表示。

关税壁垒挡不住技术演进的脚步。由于在节能、环保、使用成本方面具有明显优势，电动汽车产业受到了世界各国高度关注，也受到各国消费者普遍欢迎。

中国新能源汽车技术的演进更多是在国内市场进行。2023年，新能源汽车产销分别完成958.7万辆和949.5万辆。其中，中国新能源汽车出口120.3万辆，只占总销售规模的12.6%。

“中国新能源汽车产业的国际竞争优势得益于完善的产业链供应链体系、超大市场规模优势和充分的市场竞争。”刘英表示，该反补贴调查并不会让中国新能源汽车失去优势，反而会倒逼车企进一步加大创新力度、降低成本，提升其全球竞争力。

外方人士：加征关税对提高欧洲整体竞争力毫无助益

当前，全球产业链牵一发而动全身，维护产业链供应链的韧性和稳定格外重要。在此背景下，加强跨国合作、谋求共同发展仍是全球汽车行业的主题。

据央视新闻客户端消息，针对此次反补贴调查，德国联邦数字化和交通部长福尔克·维辛接受媒体采访时表示，欧盟此举可能会引发“贸易战”，不仅不能保护欧洲相关产业发展，反而会伤及德国企业。

匈牙利国家经济部发表声明称，匈牙利不支持欧盟对中国电动汽车征收临时反补贴税。挪威国家广播电台报道，挪威财政大臣韦杜姆表示，挪威不会跟随欧盟对中国电动汽车征收临时反补贴税，对中国电动汽车加征关税与挪威政府并不相干，这一做法也不可取。

近年来，中国汽车市场在新能源、智能化领域快速演进，推动全球汽车业升维发展。中国电动汽车产业发展不仅为全球消费者提供了高性价比的产品，还为应对全球气候变化和绿色转型作出了巨大贡献。

德国汽车工业协会首席发言人西蒙·舒茨接受CGTN采访时表示，目前德国乃至欧洲亟须解决的问题是本土汽车工业发展缓慢、竞争乏力，而加征关税对提高欧洲整体竞争力毫无助益。同时，失去中国的帮助，欧洲更将无法独立应对全球危机和气候问题。

此外，多家欧洲车企也对欧盟委员会加征关税投出“反对票”。

梅赛德斯-奔驰集团回应表示，“如果任由保护主义趋势抬头，将对各利益相关方造成消极的后果。”

大众汽车表示，欧盟委员会做出上述决定的时机，让当前德国和欧洲对电动汽车疲软的需求雪上加霜。

宝马集团董事长齐普策对欧盟此番加税措施表示：“欧盟委员会对中国电动汽车加征关税是错误的决策。加征关税将会阻碍欧洲车企的发展，同时也会损害欧洲自身利益。贸易保护主义势必引发连锁反应：以关税回应关税，以孤立取代合作。对宝马集团来说，类似增加进口关税这样的保护主义措施，无法帮助企业提升全球竞争力。宝马集团坚定不移地拥护自由贸易。”

(责编：王仁宏、高雷)

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