国务院国资委6月14日启动第三批中央企业创新联合体建设，围绕战略性新兴产业和未来产业等重点领域，在工业软件、工业母机、算力网络、新能源、先进材料、二氧化碳捕集利用等方向组织中央企业续建3个、新建17个创新联合体。完成第三批布局后，共21家中央企业牵头建设24个创新联合体，全面带动高校院所、地方国企、民营企业等产学研用各类创新主体，加快完善产业创新组织机制。

记者：王希、任军

编辑：苗夏阳

设计：潘一景

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(责编：牛镛、岳弘彬)

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