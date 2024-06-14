新华社北京6月14日电（记者刘羽佳、刘慧）记者14日从中国证监会获悉，近日，中国证监会对《香港互认基金管理暂行规定》进行修订，进一步优化内地与香港基金互认安排，现就《香港互认基金管理规定（修订草案征求意见稿）》向社会公开征求意见。

据介绍，自2015年7月内地与香港基金互认机制实施以来，内地与香港基金互认工作平稳有序推进，各项制度和机制运行良好，较好满足了两地投资者跨境理财需求，同时有力支持了香港国际金融中心建设。

为更好发挥两地基金互认机制的积极作用，本次规则修订拟从两方面进行优化，一是将互认基金客地销售比例限制由50%放宽至80%；二是允许香港互认基金投资管理职能转授予与管理人同集团的海外资产管理机构。

(责编：牛镛、岳弘彬)

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