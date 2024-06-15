原标题：上海：沪港高铁动卧列车准备就绪

6月14日，在上海动车段南翔动车运用所，地勤机械师夏迅对CRH1E-1071动车组转向架侧面部件进行检查。

6月15日起，上海虹桥至香港西九龙开行夕发朝至高铁动卧列车。中国铁路上海局集团有限公司上海动车段选取线路适应性较好的CRH1E型卧铺动车组作为沪港高铁动卧列车。

新华社记者 王翔 摄

(责编：郝帅、申佳平)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经