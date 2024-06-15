上海：沪港高铁动卧列车准备就绪
2024年06月15日09:25 | 来源：新华网
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原标题：上海：沪港高铁动卧列车准备就绪
6月14日，在上海动车段南翔动车运用所，地勤机械师夏迅对CRH1E-1071动车组转向架侧面部件进行检查。
6月15日起，上海虹桥至香港西九龙开行夕发朝至高铁动卧列车。中国铁路上海局集团有限公司上海动车段选取线路适应性较好的CRH1E型卧铺动车组作为沪港高铁动卧列车。
新华社记者 王翔 摄
(责编：郝帅、申佳平)
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