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滴滴启动“清凉一夏”专项计划 为司机发放6亿高温补贴

2024年06月16日15:00 | 来源：人民网
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6月16日，滴滴官方发布消息，启动 “清凉一夏”专项计划，在各地主管部门的指导下，为司机发放6亿高温补贴，和司机共担夏日出车成本，鼓励司机配合乘客需求打开空调，一起为乘客提供清凉舒适的出行服务。同时，滴滴在6个城市举办清凉福利站，为师傅们发放消暑物资。

司机师傅在北京滴滴清凉福利站领取消暑礼包。（受访者供图）

司机师傅在北京滴滴清凉福利站领取消暑礼包。（受访者供图）

据了解，自6月21日开始，北京、上海、广州、杭州、成都、武汉、重庆、长沙、南京等全国274个城市将陆续上线滴滴高温补贴，在暑期3个月持续发放。司机师傅们可在滴滴车主App的奖励中心领取专属高温补贴，在补贴时段出车完单，即可拿到对应补贴。

同时，滴滴于即日起陆续在北京等6个城市举办“第十一届滴滴司机清凉福利站”，师傅们可在福利站现场限量领取清凉礼包、矿泉水、凉茶、冰袖等消暑礼品，具体领取时间和地点请以平台通知为准。

此外，随着高温天到来，网约车迎来旺季，司机师傅出车不易，在高温补贴的基础上，滴滴将持续为广大司机师傅发放流水加速卡、雨天膨胀卡等多种形式的补贴和奖励。本着“好服务有好收入”的宗旨，司机师傅需按平台规则配合乘客打开空调，若乘客遇到未配合打开空调的情况，可在滴滴App行程中页面或通过滴滴客服向平台反馈。

滴滴方面表示，深知出行体验问题需要平台努力改善，所以希望司机师傅们积极配合、提供好服务，恳请司机和乘客互相体谅，友好协商，也邀请大家向平台提供意见建议，帮助一起提升服务质量，改善出行体验。

(责编：董童、李源)
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