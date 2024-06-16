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中国企业再次刷新晶硅—钙钛矿叠层电池效率世界纪录

2024年06月16日15:57 | 来源：人民网
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6月14日，在上海第十七届（2024）国际太阳能光伏展（SNEC）上，隆基绿能宣布，经欧洲太阳能测试机构（ESTI）认证，该公司研制的晶硅—钙钛矿叠层太阳电池的光电转换效率达34.6%，再次刷新了隆基绿能团队此前创造的晶硅-钙钛矿叠层电池效率世界纪录。

晶硅—钙钛矿叠层太阳电池作为下一代超高效太阳电池的主流技术路线，隆基绿能叠层电池团队于2023年11月将叠层电池效率提升至33.9%。为实现再次突破，隆基绿能研发团队在多方面进行深入优化。通过优化电子传输层薄膜沉积工艺、引进高效缺陷钝化材料、设计开发高质量界面钝化结构，以“科学根因分析+工程精益优化”的研发模式，历经5个月努力，实现了0.7%的电池绝对效率提升。

隆基绿能相关负责人介绍：“我们开发的叠层电池技术可与现有晶硅底电池工艺相匹配，实现对现有太阳电池技术的升级迭代。隆基绿能凭借定制化硅片和强大的研发团队，将持续以科技创新驱动光伏行业发展。”

隆基绿能创始人、总裁李振国表示，从创立开始隆基绿能就非常重视技术的研发和创新。未来，将继续坚持科技创新初心不动摇，坚持将先进技术快速转化为先进产能不动摇，以不断的技术创新化可能为可行，为客户创造更大价值，为行业做出更多贡献。

(责编：董童、李源)
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