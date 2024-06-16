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中国人民大学姚建明：聚焦数字化转型 持续推进新质生产力发展

2024年06月16日18:50 | 来源：人民网
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“在新机遇下，无论是产业转型升级、数字政府建设还是城市治理，各行各业各主体要将自身的转型发展和区域乃至国家的经济社会高质量发展紧密结合起来，要敢于创新、勇于攀登，全面、系统、长远地思考发展问题。”近日，中国人民大学中国企业创新发展研究中心主任姚建明在长沙进行“数字化转型和创新引领新质生产力发展全国赋能工程”培训时说。

在如何深入理解数字经济和数字化转型问题上，姚建明认为，可以得出三个结论：首先，在数字时代下进行的数字化转型，应不同于原来农耕时代、工业时代、信息时代所做的事情。其最大的差异就在于数字时代所做的转型要对所有的社会资源进行“赋能”，而不是简单地进行资源“替代”。同时，数字化转型必须全局统筹来做，这样才能更好实现“赋能”。其次，当前我们的数字经济发展、数字化转型虽然取得了一定成就，但总体而言还处于起步和成长阶段，各行各业各领域仍然缺乏较为完善的创新方案，这恰恰也是各主体进行开拓创新、培育新动能的重要历史机遇。再有，当前一些市场主体、地方政府之所以对数字化转型感到迷茫，其根源在于没有明确转型目标，这容易导致投入和产出的严重不成正比。

姚建明指出，各主体要在发展中始终把握“顶天”和“立地”的格局定位。“顶天”就是要将自身的转型发展和地区乃至国家的经济社会高质量发展紧密结合起来，不能只关注自身的局部转型。“立地”则是要站在新技术特别是数字技术赋能的角度，更好结合行业具体实际深挖存在的现实问题，通过不断创新来解决痛点、创造价值。

(责编：李楠桦、高雷)
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