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河北小麦收割步入尾声 夏播玉米超七成

2024年06月16日19:44 | 来源：新华网
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　　新华社石家庄6月16日电（记者赵鸿宇）记者从河北省农业农村厅获悉，截至6月15日17时，河北省小麦收割面积超过3000万亩，占比超过90%；夏玉米播种面积超过2600万亩，完成任务数70%以上。

　　邯郸市永年区的50.8万亩小麦已经收割完毕，夏播工作进入尾声。永年区自博家庭农场负责人刘军的说，他种植的3000亩小麦已全部收割，平均亩产超过600公斤，较去年亩产提升30公斤。截至16日8时，农场的夏玉米播种已完成2900多亩，目前正组织浇水，预计2天内可浇灌完毕。

　　目前，河北部分地区遭遇持续高温天气，各地正多措并举进行抗旱保苗，农业部门组织农技人员深入田间一线，根据土壤情况、种子特点、灌溉条件等，面对面为农户提供技术服务保障，协调抗旱中遇到的问题；农业部门会同水利部门做好应急引水、调水、提水、送水等工作，并利用好大功率水泵、打井机、移动浇灌设备等抗旱物资储备，增加抗旱水源，提高出苗质量。

(责编：宋心蕊、赵欣悦)
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