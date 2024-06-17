本报记者 龚文静

在上海市举办的世界人工智能大会上，观众在AI绘画展示区驻足观赏。

胥昆德摄（人民视觉）

在海南省海口市举办的第四届消博会上，观众正在观看AI书法演示。

杨 鹤摄（人民视觉）

人工智能（AI）创作，与传统创作模式有很大不同。训练AI，需要海量数据“喂料”；创作过程，会参照已有作品。这些“喂料”和“参照”是否涉及侵权？业界讨论颇多。

与这些讨论相伴随的，是AI侵权案件的增多——全国首例“AI视听作品侵权案”“AI声音侵权案”“AI‘文生图’侵权案”……这些都在提醒人们：要想AI发展好，知识产权保护不能少。

AI创作侵权案例都有哪些特点？其生成内容是否应该受著作权法保护？如何平衡知识产权保护和AI产业发展之间的关系？本报记者进行了采访。

“全国首例”不断增多

今年4月，北京互联网法院宣判了全国首例“AI声音”侵权案。原告殷某是名配音师，其录制的有声读物被北京某公司进行AI加工后，用于为消费者提供文字生成声音服务。由于被告并未获得合法授权，法院判决被告赔偿原告各项损失25万元，并作出书面道歉。

事实上，AI创作的全阶段均存在著作权侵权风险。AI在研发阶段涉及训练数据的著作权授权问题，在利用阶段，则面临生成内容的作品属性判断、著作权归属等问题。

2023年11月，北京互联网法院审结原告李某某与被告刘某某“AI文生图”著作权侵权案曾引发广泛关注。该案中，法院首次认定只要AI生成图片能体现出自然人独创性智力投入，就应当被认定为作品，受到著作权法保护。

此外，由于AI生成内容与训练作品在创作脉络上具有一致性，AI生成内容还可能存在因风格模仿而产生侵权的问题。如梵高风格的图画创作、AI模仿知名歌手的歌曲等。这引发了各界对于风格模仿行为的讨论。

“目前法院受理的涉生成式AI侵权案件广泛涵盖著作权、人格权、数据权益等，基本上是新型案件，其中多件均为‘全国首例’。”北京互联网法院综合审判三庭负责人颜君向记者表示，AI生成内容能否纳入著作权保护范畴，目前是各界争议的焦点，与此相关的知识产权保护问题增多，亟待各方关注。

“独创性”判断是关键

AI生成的内容，是否都能被纳入著作权保护范围？

“个案中AI生成内容所体现的个性化元素、创作者参与投入的贡献度、对创作要素的选择等不尽相同，不能一概而论。”北京大学法学院教授张平认为，只有生成内容能达到作品的“试金石”——独创性判断标准，满足作品的可版权性要求，才能受到著作权法保护。

拿全国首例“AI文生图”著作权侵权案来说，涉案图片系原告使用生成式AI技术生成，从设计人物的呈现形式、安排提示词的顺序、设置相关参数等，均体现出原告的智力投入。

“原告在创作图片时进行了一系列审美选择和个性判断，体现出原告突出的个性化表达，达到‘独创性’判断标准，故原告享有涉案图片的著作权。”北京市公衡律师事务所高级合伙人柏念念补充道，那些缺乏人类独创性、完全由AI自动生成的内容则不应被认定为作品，也不应受到著作权法保护。

除了AI生成内容的著作权认定和归属问题，实践中还有不少其他争议点。在张平看来，现行著作权制度以“人”的智力成果作为衡量标准，对于AI生成内容的规定还不够完备。与此同时，传统的侵权认定标准在AI创作场景下也面临适用难的问题，AI生成内容与既有作品可能存在“实质性相似”，但由于生成过程的复杂性和多样性，难以通过传统的“思想—表达二分法”进行清晰判断，这也给司法实践带来新的挑战。

颜君补充介绍，在AI生成物保护方面，著作权法对此暂无明确规定；在AI生成内容的权利归属方面，相关权利及利益归属于AI技术的开发者还是实际使用者尚存在争议，有待于法律和政策层面的明确指引；在司法保护的应对方面，目前还存在独创性认定、算法侵权标准认定、法律性质认定等尚未厘清的司法保护问题。

以保护促发展

AI生成内容的法律规制不仅与著作权人的核心利益密切相关，更事关产业发展、技术进步。如何妥善平衡好保护与发展之间的关系，考验各方治理智慧。

张平认为，总体来看，中国目前的生成式AI技术创新正处于快速发展阶段，法律法规的制定应当给科技创新留出一定发展空间，采取开放包容的规范原则，适当扩大合理使用的解释范围。

据了解，国际上在这方面已有一定探索。部分国家的版权法在涉及AI创作的知识产权方面，设定了一些判断标准。比如，AI对已有作品的使用行为是否出于商业目的、使用作品的数量和相似程度、使用行为对原作品潜在市场或价值的影响等。总体而言，在有利于公共知识传播的情况下，对于不影响原作品的“转换性使用”，很可能会被认定为合理使用。

如何兼顾各方权益，充分激发AI创作活力？张平建议，首先，可以通过完善法律法规，明确AI生成内容的著作权保护范围和标准，加强对数据训练过程中的规范性管理；其次，探索建立适应人工智能产业发展的责任分担机制；最后，建立开放数据共享平台，鼓励数据的合理使用和授权，推动行业自律和多方合作，以促进AI创作领域的健康发展。

那么，企业平台、普通个人等AI使用者怎样才能在具体实践中维护自身知识产权、不侵犯他人知识产权？柏念念认为，人工智能平台应尽量完善内部包括著作权在内的知识产权合规机制，如尽量采用通用、开放或获得合法授权的基础材料，并标识版权来源，尽量不侵犯第三方知识产权。个人在利用AI进行创作时，也应注意保存好创作物料，以免在后续维权过程中出现举证困难等问题。

“‘利益平衡’是我国知识产权法律体系的一项重要原则。它的精髓是通过法律权威，协调各方面冲突因素，使相关各方利益在共存和相容的基础上达到合理优化状态。”张平说，“AI创作的兴起，让传统知识产权规则不可避免地受到挑战，但这种挑战并非不可破解，关键是要明晰AI创作中各个环节的产权保护规范，形成相关各方的利益平衡和共享机制，以保护推动AI创作的发展。”

(责编：岳弘彬、牛镛)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经