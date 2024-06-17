人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

从隔江相望到跨江相拥（区域协调发展微观察）

本报记者 张帅祯
2024年06月17日06:06 | 来源：人民网－人民日报
小字号

　　“黄梅东站到了。”从湖北武汉市出发，搭乘高铁约一个半小时，便抵达黄冈市黄梅县。这里距黄冈城区百余公里，而与“江西北大门”九江市仅隔一条长江。

　　出黄梅东站，20分钟车程，来到黄梅县小池滨江新区。双向六车道的湖北大道宽阔又繁忙，悬挂“鄂”“赣”“皖”等车牌的车辆往来穿梭。

　　在临港产业园，湖北恒九通钢构实业有限公司总经理程正义刚刚花了2个小时，把所有车间都“巡”了一遍，对当天的产品质量和出货效率很是满意。

　　恒九通，中铁九桥工程有限公司的黄梅分厂，主要向九江总部公司供应钢梁部件。“距离近、运得快、成本低，是我们最大的优势。”办公室里，程正义拿起账本，“平均每天运送钢梁部件500多吨，用10多米长的大货车得拉上二三十趟。”

　　中铁九桥，我国特大型桥梁钢梁重要制造商之一。近年来，公司业务规模连年扩大，一度突破生产交付上限，扩产能迫在眉睫。

　　“九江用地成本高，空间有限。”中铁九桥公司总经理李桐说，“隔江就是湖北黄梅，在这里设分厂，土地、人工、物流的成本都节省不少。”

　　跨江重组，恒九通成为中铁九桥的制造分厂，也成为两地从隔江相望到跨江相拥的生动注脚。

　　时间回到2012年。湖北与江西、黄冈与九江、黄梅与浔阳，省市县（区）三级政府相继签订跨江合作开发框架协议，协调发展，开始加速。同年，小池滨江新区崭露头角，一跃站上了两地跨江合作的最前沿，财政收入从当初的不足1亿元，增长到现在的超10亿元。

　　“着力‘延链、补链、强链’，近年来从江西引进落户小池滨江新区的企业有38家，共投资超100亿元。”小池滨江新区管委会主任商胜辉说。

　　跟随大货车从恒九通出发，拐个弯儿就驶上了九江长江大桥。跨过大桥，九江到了。从装车到运输再到卸货，约1小时，这批钢梁部件就整齐码放在了中铁九桥的总拼场地。

　　见到钢梁制造项目组长汪玉平时，他身穿米白色工作服、头戴安全帽，正在车间召开一场安全生产会议。

　　为什么从小池跨江来九江这边工作？“图个离家近，方便照顾家人呗。”汪玉平说，“上班20分钟就能到，虽说跨了省，其实和同城没区别。”

　　清晨，一车车新鲜蔬菜从小池的菜地摘下，运往九江的农贸市场；午后，跨省公交17路车载着在九江就医的群众，跨过九江长江大桥回到了小池的家里；傍晚，江面上的货轮运输钢材物料，往返长江两岸……

　　路上、桥上、江面上，人声、车声、汽笛声，区域协调发展的交响曲正在奏响。

　　（本报记者范昊天、王丹参与采写）

　　《 人民日报 》（ 2024年06月17日 01 版）

(责编：岳弘彬、牛镛)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
财经观察：夜间经济热力全开 各地加快布局新“夜”态
　　夜幕降临，华灯初上，河北正定夜市游人如织，山东“大宋不夜城”热闹非凡，广西南宁市集霓虹闪烁，湖南浏阳“橘洲焰火”五彩斑斓…… 夜色搭台，经济唱戏。商务部《城市居民消费习惯调查报告》显示，中国60%的消费发生在夜间，大型购物中心每天18时至22时的消费额占比超过全天的二分之一。…
数读中国 | 三类产品市场需求稳定 我国外贸向好势头不断巩固
　　
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部