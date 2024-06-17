本报记者 张帅祯

“黄梅东站到了。”从湖北武汉市出发，搭乘高铁约一个半小时，便抵达黄冈市黄梅县。这里距黄冈城区百余公里，而与“江西北大门”九江市仅隔一条长江。

出黄梅东站，20分钟车程，来到黄梅县小池滨江新区。双向六车道的湖北大道宽阔又繁忙，悬挂“鄂”“赣”“皖”等车牌的车辆往来穿梭。

在临港产业园，湖北恒九通钢构实业有限公司总经理程正义刚刚花了2个小时，把所有车间都“巡”了一遍，对当天的产品质量和出货效率很是满意。

恒九通，中铁九桥工程有限公司的黄梅分厂，主要向九江总部公司供应钢梁部件。“距离近、运得快、成本低，是我们最大的优势。”办公室里，程正义拿起账本，“平均每天运送钢梁部件500多吨，用10多米长的大货车得拉上二三十趟。”

中铁九桥，我国特大型桥梁钢梁重要制造商之一。近年来，公司业务规模连年扩大，一度突破生产交付上限，扩产能迫在眉睫。

“九江用地成本高，空间有限。”中铁九桥公司总经理李桐说，“隔江就是湖北黄梅，在这里设分厂，土地、人工、物流的成本都节省不少。”

跨江重组，恒九通成为中铁九桥的制造分厂，也成为两地从隔江相望到跨江相拥的生动注脚。

时间回到2012年。湖北与江西、黄冈与九江、黄梅与浔阳，省市县（区）三级政府相继签订跨江合作开发框架协议，协调发展，开始加速。同年，小池滨江新区崭露头角，一跃站上了两地跨江合作的最前沿，财政收入从当初的不足1亿元，增长到现在的超10亿元。

“着力‘延链、补链、强链’，近年来从江西引进落户小池滨江新区的企业有38家，共投资超100亿元。”小池滨江新区管委会主任商胜辉说。

跟随大货车从恒九通出发，拐个弯儿就驶上了九江长江大桥。跨过大桥，九江到了。从装车到运输再到卸货，约1小时，这批钢梁部件就整齐码放在了中铁九桥的总拼场地。

见到钢梁制造项目组长汪玉平时，他身穿米白色工作服、头戴安全帽，正在车间召开一场安全生产会议。

为什么从小池跨江来九江这边工作？“图个离家近，方便照顾家人呗。”汪玉平说，“上班20分钟就能到，虽说跨了省，其实和同城没区别。”

清晨，一车车新鲜蔬菜从小池的菜地摘下，运往九江的农贸市场；午后，跨省公交17路车载着在九江就医的群众，跨过九江长江大桥回到了小池的家里；傍晚，江面上的货轮运输钢材物料，往返长江两岸……

路上、桥上、江面上，人声、车声、汽笛声，区域协调发展的交响曲正在奏响。

（本报记者范昊天、王丹参与采写）

《 人民日报 》（ 2024年06月17日 01 版）

(责编：岳弘彬、牛镛)

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