我国西南地区规模最大的高铁列车检修单位天府动车所6月14日建成投用，将有力提升动车组存放及检修能力，对提高成渝地区双城经济圈高铁出行容量具有积极意义。

天府动车所位于四川天府新区，规划总面积约2090亩，有检修线12条，能够同时检修24组标准动车组，可执行每天90组标准动车组的检修任务。

按照相关规定，动车组在线上运行达48小时或6600公里，须到动车所进行一次一级检修。

图为天府动车所。

本报记者 李心萍文

新华社记者 江宏景摄

《 人民日报 》（ 2024年06月17日 01 版）

(责编：岳弘彬、牛镛)

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