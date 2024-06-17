西南地区规模最大——
天府动车所建成投用
2024年06月17日06:06 | 来源：人民网－人民日报
小字号
我国西南地区规模最大的高铁列车检修单位天府动车所6月14日建成投用，将有力提升动车组存放及检修能力，对提高成渝地区双城经济圈高铁出行容量具有积极意义。
天府动车所位于四川天府新区，规划总面积约2090亩，有检修线12条，能够同时检修24组标准动车组，可执行每天90组标准动车组的检修任务。
按照相关规定，动车组在线上运行达48小时或6600公里，须到动车所进行一次一级检修。
图为天府动车所。
本报记者 李心萍文
新华社记者 江宏景摄
《 人民日报 》（ 2024年06月17日 01 版）
(责编：岳弘彬、牛镛)
关注公众号：人民网财经
分享让更多人看到
推荐阅读
- 财经观察：夜间经济热力全开 各地加快布局新“夜”态
- 夜幕降临，华灯初上，河北正定夜市游人如织，山东“大宋不夜城”热闹非凡，广西南宁市集霓虹闪烁，湖南浏阳“橘洲焰火”五彩斑斓…… 夜色搭台，经济唱戏。商务部《城市居民消费习惯调查报告》显示，中国60%的消费发生在夜间，大型购物中心每天18时至22时的消费额占比超过全天的二分之一。…
- 评论
- 关注