本报北京6月16日电 （记者邱超奕）人力资源社会保障部发布的最新数据显示：当前全国电子社保卡领用人数超10亿，电子社保卡已开通全国服务100项、属地服务1000余项、服务渠道432个，累计服务超500亿人次。

社会保障卡包括实体卡和电子卡两种。截至今年3月末，全国实体卡持卡人数达13.8亿，覆盖98%的人口。电子社保卡在手机上即可申领，且与实体社保卡一一对应、功能基本相通，扫码即可使用，能在手机上直接进行线上操作。

为全面提升社保卡便民水平，人力资源社会保障部此前印发通知，加快推进社保卡居民服务“一卡通”建设，提出到2027年，社保卡在民生服务领域得到广泛应用，全国“一卡通”基本实现。

下一步，将加快推动实现全业务、跨部门、跨地区用卡，不断拓展社保卡在就医购药、交通出行、文化体验等领域的应用范围；借助银行、邮局、基层平台等下沉服务，不断拓展便民服务圈功能，实现更多服务就近办、多点办、提速办。

《 人民日报 》（ 2024年06月17日 01 版）

(责编：岳弘彬、牛镛)

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