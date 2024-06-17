本报北京6月16日电 （记者吴秋余）记者从中国人民银行获悉：科技创新和技术改造再贷款正加速落地。近期，中国人民银行与科技部依托“创新积分制”评价，遴选了首批近7000家符合条件的企业，向21家全国性银行推送。

各银行迅速行动，首笔科技创新贷款近日已发放，后续其他贷款将陆续投放。今年4月，中国人民银行联合科技部等部门设立5000亿元科技创新和技术改造再贷款，其中1000亿元额度专门用于支持初创期、成长期科技型中小企业首次贷款，激励金融机构更大力度投早、投小、投硬科技。

中国人民银行与科技部正组织开展第二批32万余家科技型企业创新积分评价，遴选企业名单推送给银行。

《 人民日报 》（ 2024年06月17日 02 版）

(责编：岳弘彬、牛镛)

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