深中通道16日通过交工验收（记录中国）
2024年06月17日06:07 | 来源：人民网－人民日报
小字号
深中通道。
用于桥隧转换的西人工岛。
本报深圳6月16日电 （记者洪秋婷）记者从广东省交通集团获悉：深中通道16日通过交工验收。历经7年筹备、7年建设，这座世界级跨海集群工程完成各项建设任务，工程质量通过考验，即将“上岗”，为粤港澳大湾区“A”形交通主骨架画上关键“一横”。
通车后，从广东深圳到中山的车程将从2个小时缩短到30分钟以内。
深中通道北距虎门大桥约30公里，南距港珠澳大桥约31公里，起自深圳机场，向西跨越伶仃洋海域与南中高速（南沙—中山）连接，在中山马鞍岛与中开高速（中山—开平）对接。项目集“桥、岛、隧、水下互通”于一体，全长约24公里，是世界上综合建设难度最高的跨海集群工程之一。
工程相继在超宽钢壳混凝土沉管隧道建设关键技术、离岸海中超大跨径悬索桥建设关键技术、跨海交通集群工程运营安全保障关键技术等领域取得重大突破。
《 人民日报 》（ 2024年06月17日 02 版）
(责编：岳弘彬、牛镛)
关注公众号：人民网财经
分享让更多人看到
推荐阅读
- 财经观察：夜间经济热力全开 各地加快布局新“夜”态
- 夜幕降临，华灯初上，河北正定夜市游人如织，山东“大宋不夜城”热闹非凡，广西南宁市集霓虹闪烁，湖南浏阳“橘洲焰火”五彩斑斓…… 夜色搭台，经济唱戏。商务部《城市居民消费习惯调查报告》显示，中国60%的消费发生在夜间，大型购物中心每天18时至22时的消费额占比超过全天的二分之一。…
- 评论
- 关注