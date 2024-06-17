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深中通道16日通过交工验收（记录中国）

2024年06月17日06:07 | 来源：人民网－人民日报
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　　深中通道。

　　用于桥隧转换的西人工岛。
　　以上图片均为沈仲摄（人民视觉）

　　本报深圳6月16日电  （记者洪秋婷）记者从广东省交通集团获悉：深中通道16日通过交工验收。历经7年筹备、7年建设，这座世界级跨海集群工程完成各项建设任务，工程质量通过考验，即将“上岗”，为粤港澳大湾区“A”形交通主骨架画上关键“一横”。

　　通车后，从广东深圳到中山的车程将从2个小时缩短到30分钟以内。

　　深中通道北距虎门大桥约30公里，南距港珠澳大桥约31公里，起自深圳机场，向西跨越伶仃洋海域与南中高速（南沙—中山）连接，在中山马鞍岛与中开高速（中山—开平）对接。项目集“桥、岛、隧、水下互通”于一体，全长约24公里，是世界上综合建设难度最高的跨海集群工程之一。

　　工程相继在超宽钢壳混凝土沉管隧道建设关键技术、离岸海中超大跨径悬索桥建设关键技术、跨海交通集群工程运营安全保障关键技术等领域取得重大突破。

　　《 人民日报 》（ 2024年06月17日 02 版）

(责编：岳弘彬、牛镛)
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