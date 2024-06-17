本报记者 葛孟超

图①：工商银行枣庄台儿庄支行客户经理现场向台儿庄古城景区内商户宣传推介金融信贷产品。

龙 滕摄

图②：近年来，上海市对位于上海南京西路风貌保护区核心区域的张园进行保护性改造，交通银行上海静安支行为张园城市更新项目提供了有力的金融支持，助力园区改造升级和智能化金融业务发展。图为张园一角。

赵兴华摄

“冰城”哈尔滨吸引八方游客，贵州“村超”带动经济发展促进村民增收，影视作品《我的阿勒泰》热播拉动新疆阿勒泰文旅消费……今年以来，我国文旅市场延续加快恢复势头，呈现供需两旺的发展态势。据测算，今年端午节假期，全国国内旅游出游合计1.1亿人次，同比增长6.3%；国内游客出游总花费403.5亿元，同比增长8.1%。

金融是国民经济的血脉，是促进文化建设、旅游发展的重要力量。金融机构立足各地资源禀赋，加大信贷投放，创新金融产品，优化服务模式，多措并举助力我国文旅产业高质量发展。

聚焦重点景区、优质企业和重大项目，加大信贷支持力度

在重庆武隆区，大自然的鬼斧神工造就了3座天生的石拱桥。这些石拱桥桥高数百米，横跨于深邃的峡谷与苍翠的山峦之间。行走在蜿蜒曲折的桥下小道，林木清秀、微风徐徐，飞泉流瀑或隐或现，独特的景致吸引了不少游客慕名前往。

近年来，为进一步优化游客体验，武隆区计划对景区的部分旅游基础设施进行升级改造，但因为资金短缺项目推进缓慢。今年1月，中国农业银行牵头多家银行向重庆隆畅旅游有限公司授信银团贷款16亿元，这笔资金有力支持了天生三桥和龙水峡地缝景区基础设施改造，武隆区多个景区游客接待数量明显增长。

农行重庆武隆支行客户经理刘树人告诉记者，农行同武隆结缘于1994年向仙女山林场投放的1500万元贷款，自那以后，该行用“真金白银”支持了武隆仙女山景区、芙蓉江景区、芙蓉江索道、印象武隆景区、天生三桥电梯和仙女山室内滑雪场等多个核心景区和旅游项目建设。同时，该行发放充足的流动资金贷款，为各大景区日常维修维护和营销宣传提供有力的资金保障。在武隆推动旅游开发过程中，90%以上的重点文旅项目建设都有农行的身影。截至今年5月末，该行累计投放贷款超过48亿元。

文旅一业兴，市场百业旺。农行重庆武隆支行还大力支持当地以农家乐为代表的乡村旅游，累计向仙女山沿线200余户农家乐经营户投放贷款4.4亿元。从2010年的3万元，2014年的10万元，到2019年的30万元，再到现在的50万元，农行“农家乐贷”最高额度逐渐提高，当地农户的收入也水涨船高。

农行对武隆区旅游发展的支持是金融业服务文旅产业发展的一个缩影。2023年9月，国务院办公厅印发《关于释放旅游消费潜力推动旅游业高质量发展的若干措施》，强调进一步满足人民群众美好生活需要，发挥旅游业对推动经济社会发展的重要作用，并从“加大优质旅游产品和服务供给”“激发旅游消费需求”等方面做出具体安排。

“文化和旅游产业快速发展，能带动有效投资、促进消费增长、拉动经济发展、增强人民群众获得感幸福感。”中央财经大学金融学院副院长彭俞超说，运营景区、建设项目都需要大量资金，支持文旅产业发展，金融业要加大信贷支持力度，尤其要聚焦重点景区、优质企业和重大项目的资金需求，提供有针对性的信贷服务。

目前，多地引导金融机构加大对文旅产业的支持力度。北京创设了专门支持文化企业的专项再贷款和再贴现产品，将产业部门提供的企业名单纳入政策支持范围。甘肃引导金融机构加大对文旅企业的融资、担保、贴息等金融服务力度。福建鼓励银行业机构对接世界遗产地文旅聚集区的融资需求，对符合条件的重点项目提供中长期贷款支持，促进项目落地实施。

根据不同经营主体需求，提供差异化、定制化的金融产品和服务

“随着《繁花》热播，我们的客户越来越多了。”为热播电视剧《繁花》剧组主演团队后期采访提供虚拟拍摄技术支持的上海烧糖文化科技有限公司逐渐被行业知晓，合作需求纷至沓来。

据介绍，烧糖文化拥有的虚拟拍摄技术解决方案可以在不受自然因素影响的情况下，快速切换场景，缩短拍摄周期，场地搭建和后期特效费用更低，视觉效果更好，在国内影视行业中处于领先地位。然而，由于企业处于初创期，业务收入不确定性较大，又缺乏适合的抵质押物，成立以来一直面临着资金短缺的问题。

了解到烧糖文化的创新实力和市场需求后，北京银行上海青浦支行主动与其建立了紧密的合作关系。2023年8月，该行为烧糖文化设计了专属的金融服务方案，提供了300万元信用贷款。随着贷款资金到账，烧糖文化迎来了发展的新机遇。

专家表示，文化和旅游行业业态多元、场景丰富，涉及经营主体类型众多，这些经营主体对于金融服务的需求有较大区别，这就要求金融机构根据不同类型经营主体的需求提供差异化、定制化的金融产品和服务。

刚刚过去的端午节假期，众多游客来到山东枣庄台儿庄古城参观游览、品尝美食。2023年，台儿庄古城景区接待游客超过800万人次，创下历史新高。

“古城获得今天的发展，与工行的金融支持密不可分。”台儿庄运河古城投资股份有限公司资金财务部副部长苗晴告诉记者，此前古城服务设施改善受到资金制约，困难之际，工行向企业伸出了援手。

“我们了解到企业的融资需求后，省市县行联动研讨融资方案，成立专项服务小组，多次深入企业了解情况。”中国工商银行山东省分行副行长张晓瑞说，工行创新金融服务模式，将古城不动产作为抵押物，为企业办理了特定资产收费权支持贷款10亿元，贷款期限15年。这种中长期贷款支持，能有效帮助企业扩大融资规模、优化贷款结构、降低融资成本。截至今年5月末，工行山东省分行文旅产业贷款余额超过160亿元。

彭俞超说，分类来看，重点景区、优质文旅企业需要长期稳定大额的资金支持，初创型、科技型文创企业轻资产运营，缺乏抵质押物，更需要信用贷款或股权融资支持，民营和小微企业、个体工商户很看重资金到账的时间、贷款方便程度。同时，当前文旅产业深度融合发展态势明显，各类文旅新场景、新业态不断涌现，这也对金融服务提出了更高的要求。

面对文旅产业新的发展态势，金融机构纷纷行动起来。在促进文化产业发展方面，中国银行上海市分行推出“创链中银”设计产业金融服务平台，中国建设银行上海市分行推出《全力支持上海咖啡产业高质量发展六条举措》。在助力旅游产业发展上，富滇银行聚焦木雕、刺绣、扎染、陶器、银器等传统手工艺推出“金艺贷”产品。平遥农商银行针对牛肉、漆器产业链上的小微企业、个体工商户融资需求，推出“兴农贷”“兴旺贷”“兴业贷”等信贷产品，已为多家小微企业、个体工商户解决资金需求。

从智慧景区建设等多方面入手，以多元化金融服务支持产业发展

除了提供信贷支持以外，金融业与文旅产业的合作还有多种形式。从实践中看，多家金融机构从资金结算、智慧景区建设、主题银行卡发放、外币兑换、开展促消费活动等多方面入手，以多元化金融服务支持文旅产业发展，促进消费市场繁荣。

四川山水雄奇秀美，为深度开掘旅游资源价值，金融机构加大创新力度。在成都，建行四川省分行通过接入微信公众号线上预约购票、实行聚合支付景区全覆盖等方式，助力西岭雪山智慧景区建设。在德阳，工行德阳分行利用金融科技优势，支持三星堆博物馆打造智慧景区，打通景区线上线下支付渠道，开通数字人民币和外卡支付服务，推出“三星堆特色文化借记卡”。

金融助力文旅产业发展，不仅支持供应端，也在需求侧发力。近日，广东省文化和旅游厅、中国银联广东分公司联合发布《广东省2024年度“百城百区”文化和旅游消费行动计划工作方案》。在方案中，金融“工具”频频现身。比如，面向公众发放文旅消费惠民补贴券；为景区、酒店等文旅企业提供文旅供应链场景融资服务；提升“食住行游购娱医学”等场景的银行卡受理体验，支持刷卡扫码等多元化支付方式，等等。

下一步，金融业应如何进一步支持文旅产业高质量发展？

“多年来，工行强化科技赋能、优化信贷政策、创新产品模式，聚焦从优质文旅企业到重大示范项目、从文旅‘走出去’到‘引进来’、从文旅产业到消费生态圈‘三条主线’，形成了一套以投融资为核心，以支付结算、数字科技、个人服务为支撑的特色文旅服务模式。”工行公司金融业务部有关负责人表示，下一步，工行将为企业提供从成立初期的投融资顾问，到建设发展期的一揽子信贷支持。为供给侧的景区、乐园、演艺等各行业，和消费侧的促销、支付等多环节，量身定制产业链服务方案。围绕“食住行游娱购”，打造“文旅+”一体化解决方案。

“金融机构支持文旅产业发展，可考虑从以下3方面切入。”彭俞超建议，一是为有资金需求的经营主体及时提供投融资服务，同时运用科技手段提升服务质效；二是通过多种渠道协助文旅企业触达消费者，促进消费；三是推进智慧系统建设，为企业、商户以及消费者提供便捷的支付产品和结算手段。

《 人民日报 》（ 2024年06月17日 18 版）

(责编：岳弘彬、牛镛)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经