马爱平

原标题：“三北”工程：从“沙进人退”到“绿进沙退”

“截至目前，‘三北’工程区累计完成造林4.8亿亩，治理退化草原12.8亿亩，森林覆盖率由1978年的5.05%提高到13.84%，退化草原面积由2004年的85%降低到70%左右，重点治理区实现了由‘沙进人退’到‘绿进沙退’的历史性转变。”在世界防治荒漠化与干旱日到来之际，国家林业和草原局副局长唐芳林向记者透露。

今年6月17日是第30个世界防治荒漠化与干旱日，也是《联合国防治荒漠化公约》通过30周年纪念日。我国的宣传主题为“打好‘三北’工程攻坚战 筑牢北方生态安全屏障”。

我国是世界上荒漠化土地面积最大、受影响人口最多、风沙危害最重的国家之一，荒漠化土地面积257万平方公里，约占国土面积的26.8%；沙化土地面积169万平方公里，约占国土面积的17.6%。“经过近半个世纪的不懈努力，我国荒漠化和沙化土地面积持续实现‘双缩减’。”唐芳林指出。

中国林业科学研究院首席科学家、三北工程研究院院长卢琦告诉科技日报记者，我国防沙治沙工作和“三北”等重点生态工程取得举世瞩目的巨大成就，科技在其中起到不可替代的作用。比如，“中国魔方”草方格显著提升固沙效果，是“三北”工程建设中工程固沙的首选技术；沙坡头“五带一体”防沙治沙体系，确保包兰铁路60多年畅通无阻，是治沙领域唯一国家科技进步奖特等奖。综合运用科技手段防沙治沙，我国摸索出了以河北塞罕坝，内蒙古库布其、磴口，新疆柯柯牙等为代表的防沙治沙典型。

防沙治沙就像滚石上山，丝毫不能放松懈怠。“当前，我国荒漠化、沙化土地治理呈现出‘整体好转、改善加速’的良好态势，但沙化土地面积大、分布广、程度重、治理难的基本面尚未根本改变。‘三北’工程长期存在的树种单一、防护林退化、生态用水匮乏等老问题尚未解决，还遇到了沙尘源内外防控等新课题。”卢琦表示。

去年6月6日，加强荒漠化综合防治和推进“三北”等重点生态工程建设座谈会发出了打好“三北”工程攻坚战的号召。

目前，国家林业和草原局组织了全国科研力量，在三大标志性战役主战区设立并建设15个科技高地，作为科技支撑的先行先试示范区。中国林业科学研究院和三北工程研究院组成科技特派队，下沉一线承包地块，集中全域科技力量，以科技攻坚推动和支撑“三北”工程攻坚战。

“在‘三北’工程攻坚战中，还应利用科技手段，构建天、空、地一体化监测体系，全面推行造林、植灌、种草、治沙年度任务落地上图；加强耐旱抗沙林草品种选育，研发草方格扎设、灌木平茬等智能化机械装备，推广行之有效的治理技术和模式；因地制宜推广喷灌、渗灌等节水抗旱技术。”卢琦指出。

(责编：杨曦、杨迪)

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