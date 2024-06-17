刘园园

原标题：西气东输为长三角一体化发展注入“绿色动能”

2024年，西气东输一线天然气管道投产迎来20周年。6月14日，“看管网、进站场、亮品牌”媒体公众开放活动在国家管网集团西气东输公司定远分输压气站举行。

记者在活动期间获悉，作为我国西部大开发的标志性工程，以及“全国一张网”骨干天然气管道，西气东输管道系统（包含西气东输一、二、三线）累计向长三角地区输送天然气突破5000亿立方米，折合替代标煤6.45亿吨，可减少排放二氧化硫1272万吨、粉尘3.62亿吨和二氧化碳7.31亿吨，为推动长三角一体化发展注入“绿色动能”。

浩浩长江百舸争流，西气东输一线犹如“钢铁气龙”横卧于河床下12米深处。它将来自西部地区的清洁能源汇入长三角地区经济发展和百姓生活之中。

“长三角地区是我国最大的能源消费区域之一，也是西气东输工程最重要的服务主体。”国家管网集团西气东输公司党委书记司刚强介绍。

司刚强举例说，西气东输进入安徽20年，天然气管道里程增长了2倍，下游用户增长了33倍，年输气量增长了2600多倍，向江淮大地累计输送天然气超500亿立方米，推动安徽天然气消费量占一次能源的比重由2.3%提高到6%。

据介绍，西气东输管道途经长三角地区30个地市，每天向176家直供用户供应天然气，日均分输量超1.3亿立方米，最高日分输量超2亿立方米，供气量约占长三角地区天然气消费总量的四分之三，超2亿人口从中受益。

记者了解到，目前，我国干线天然气管网的一次入网量每年超过2200亿立方米，西气东输管道系统输气量约占50%。随着国家管网集团加速推动西气东输管道系统在长三角地区与中俄东线、苏皖管道等互联互通，长三角地区天然气管网在“全国一张网”中的能源供应核心枢纽作用也将进一步凸显。

“依托国家管网集团稳定可靠的输气保障，截至目前，我们公司服务用户遍及安徽省11个地市，为280万户家庭用户提供用气需求。”作为国家管网集团直供用户代表，新奥能源控股有限公司安徽省公司总经理史豪说。

史豪介绍，西气东输一线等天然气管道工程相继为安徽滁州、蚌埠、宣城、池州等城市提供天然气下载分输服务，有效降低天然气采购成本，持续为当地提供量稳价优的天然气资源。

据了解，今年以来，国家管网集团陆续推出“管网通”“峰谷通”等互联网服务产品。这些产品可通过高效便捷、价格透明的数字化服务，利用“全国一张网”运营、公平开放的优势，采用市场化方式，为客户提供综合性天然气提取与储存解决方案和调峰服务，满足客户灵活存取天然气的需求。

司刚强举例说，利用“峰谷通”新产品，国家管网集团西气东输公司在安徽完成150万立方米天然气的竞拍，给电厂用户提供了优质调峰服务；探索“液态竞拍+管道托运”能源供应新模式，推动了液化天然气与管道天然气的融合发展。

“我们持续加大服务和产品的创新力度，运用‘管网联运’新思路，打破干线管道和省网管道的压力等级壁垒，管网基础设施综合服务能力进一步提升。”司刚强表示。

(责编：杨曦、杨迪)

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