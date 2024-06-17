原标题：煤基新材料“飞入寻常百姓家”

◎冯韶新 本报记者 陆成宽

最近，山西省右玉县威远镇康平村发生了一件新鲜事，日光温室大棚里用上了“高科技”。

6月16日，记者来到国家能源集团龙源电力为康平村无偿援建的10座日光温室大棚区，在一个种满花卉和蔬菜的大棚里，大棚专业户马宝指着三个黑色的大桶说：“这就是‘高科技’。”

记者了解到，这个“高科技”就是煤基交联聚乙烯，属于我们通常所说的塑料。“作为一种煤基新材料，我们以交联聚乙烯为材料研发的这种储水罐，不仅经久耐用，兼备水肥同供、硬水软化等功能。罐体密度低、重量轻易于搬运，同时还具备耐高温、抗撞击、耐腐蚀、耐老化性能。罐体可吸收日光提升水温，利于作物生长，更有效避免了易生绿苔堵塞出水孔及功能单一等问题。”国家能源科环集团国能（北京）新材料公司总经理陈学连说。

所谓煤基新材料，是以煤为原料，经过化学、物理加工后得到的新型功能材料，在我们日常生活中有着广泛的应用。塑料、染料、橡胶、润滑剂等化工产品很多都是利用煤基新材料制作而成的。

众所周知，富煤贫油少气是我国的国情，以煤为主的能源结构，决定了煤炭在我国经济发展中扮演着重要角色。

“煤化工承担着弥补石油资源不足、保障能源安全的重任。特别在当前复杂国际形势下，煤制油气及大宗化学品对保障国家能源安全及产业链、供应链安全，具有极其重要的战略意义。”国家能源集团低碳院先进材料研究中心副主任董阳说，“煤基新材料作为国家战略性新兴产业，是新兴科技和新兴产业的深度融合，代表新一轮科技革命和产业变革的方向，也是国家培育发展新质生产力、赢得未来竞争新优势的关键领域。”

国家能源集团一直致力于推动煤化工产业高端化、多元化、低碳化发展，煤基新材料是重要的发力点。

立足于打造煤基新材料新质生产力，国家能源集团聚焦煤基高性能聚合物改性材料、煤基生物可降解材料、煤基先进功能碳材料、煤基固废大宗利用等煤基新材料研发方向，孵化了可控交联聚乙烯、先进纤维增强复合材料、高性能锂电负极材料等一批高水平原创性技术成果，为我国新材料战略性新兴产业培育和传统能源产业转型升级提供有力支撑。

其中，可控交联聚乙烯技术填补了国内空白，核心专利获第二十二届中国专利奖银奖，其产品具有优异的高低温耐受性、耐腐蚀、高抗冲击、轻量化等性能特点，广泛应用于工程机械、化工储运、包装运输、海洋装备等领域。

“我们建设了5万吨/年聚乙醇酸（PGA）可降解塑料工业示范项目，依托该项目我们开发出满足不同应用场景的改性产品，如高阻隔膜、纺丝、3D打印等差异化产品，为我国治理白色污染、服务民生需求提供了新的路径。”国家能源集团低碳院先进材料研究中心高级工程师王荣说。

未来，国家能源集团将持续以科技创新加快发展煤基新材料新质生产力，助力我国新型能源体系建设，满足人民日益增长的美好生活需要。

(责编：杨曦、杨迪)

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