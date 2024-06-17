雍 黎

原标题：独角兽企业成技术创新先锋力量

“中国独角兽企业引领新领域新赛道发展，前沿科技独角兽企业成为主流。”6月16日，长城战略咨询董事长武文生在2024中国（重庆）独角兽企业大会上介绍，他们连续8年发布了中国独角兽企业研究报告。2023年，中国独角兽企业共有375家，展现出韧性强、活力旺等特征，是新质生产力的典型代表。

记者翻阅《中国独角兽企业研究报告2024》发现，8年间，中国独角兽企业数量持续增长，科技属性不断增强。2016—2023年，独角兽企业数量从131家增长至375家，总估值增幅超1倍；自主创新能力持续增强，超七成的独角兽企业拥有发明专利，每家企业平均70件，总量近2万件；独角兽企业所在的赛道从22个增至39个，其中前沿科技领域独角兽企业达249家，占比近七成，是技术创新的先锋力量。

此外，中国独角兽企业呈现“高集聚、广分布”特征，全国共有56个城市出现独角兽企业，“北上深广”聚集超五成，合肥、武汉、重庆、苏州等城市独角兽企业新晋速度加快。

工信部火炬中心副主任何年初介绍，国家高新区聚集了全国超过1/3高新技术企业，超4成专精特新“小巨人”企业、超过2/3科创板上市企业、超6成独角兽企业。火炬中心将发挥火炬工作体系优势，持续做好独角兽企业的跟踪研究工作，建设企业梯度培育体系，强化全生命周期金融赋能，营造优越的创新生态，全力促进我国独角兽企业高质量发展。

此次，重庆的阿维塔科技、象帝先、深蓝汽车等7家企业进入独角兽企业榜单，总估值185.6亿美元。其中，芯片领域的象帝先、金融科技领域的马上消费2家企业为新晋独角兽企业。

“重庆市独角兽企业的高成长性特征明显，具有研发投入强度显著提升、硬科技特征突出等特点。”长城战略咨询副总经理王志辉在发布《2024年度重庆市独角兽、瞪羚企业榜单》时表示，近4年，重庆市独角兽、潜在独角兽企业数复合增长率均超60%，2023年，新晋独角兽企业2家，总数达7家；新晋潜在独角兽10家，总数达16家。此外，瞪羚企业增至147家。

2023年，重庆市经济信息委出台了相关文件，从挖掘培育、科技支撑等五大方面服务该市独角兽企业及瞪羚企业的快速生成和发展壮大。重庆市经济信息委党组成员、副主任吴涛表示，下一步，重庆将加快独角兽企业的挖掘、孵化、培育，通过梯度培育体系来壮大独角兽矩阵，并积极落实有关科技创新和融资政策，支持企业做强做优；同时整合人才、技术、信息、资本等要素，形成有利于独角兽企业成长壮大的培育生态，力争到2027年，全市独角兽企业数量达到15家，潜在独角兽企业达到30家。

(责编：杨曦、杨迪)

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