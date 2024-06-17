李 禾

原标题：我国海洋事业进入历史最好发展期

今年6月8日是第十六个“世界海洋日”和第十七个“全国海洋宣传日”。当天，世界海洋日暨全国海洋宣传日主场活动在福建省厦门市举行，主题是“保护海洋生态系统 人与自然和谐共生”。自然资源部副部长、国家海洋局局长孙书贤在主场活动上指出，自然资源部积极推进海洋强国建设，海洋经济发展取得突出成效，海洋资源开发保护水平不断提升，海洋事业进入了历史上最好的发展期。

数据显示，“十四五”以来，我国海洋经济占国内生产总值的比重保持在8%左右；2023年，海洋经济总量达到9.9万亿元，在“稳增长”和保障经济安全等方面发挥了重要作用。

我国海岸线漫长曲折，海底地貌类型多样，生物多样性丰富，是西太平洋斑海豹、中华白海豚、布氏鲸等珍稀濒危生物的重要栖息地，我国还处于东亚—澳大利西亚候鸟迁飞路线上的关键区，在维护全球海洋生态平衡中发挥着重要作用。

“我国海洋生态环境质量总体改善，局部海域生态系统服务功能明显提升，人民群众临海亲海的获得感、幸福感、安全感明显增强。”孙书贤说。

据自然资源部发布的《2023年中国海洋生态预警监测公报》，近年来，我国典型生态系统退化趋势得到初步遏制。珊瑚礁、海草床、滨海盐沼、红树林生态系统状况以优良为主。2023年，各监测区域活珊瑚覆盖率较2020年有所增加，生物群落结构总体保持稳定；监测区域海草盖度较2020年有所增加，水环境和沉积环境总体适宜海草生长；我国红树林总面积292.09平方千米，是世界上少数几个红树林面积净增加的国家之一。黄河口、长江口、珠江口3大河口生态状况总体稳定，生物多样性有所增加，沉积环境良好。例如，长江口多次观测到国家一级保护野生动物长江江豚。海岛生态状况稳中有升，64.5%的监测海岛状况优良。

我国在推进海洋科技创新等方面也取得显著成效。自然资源部海洋预警监测司司长王华说，近年来，自然资源部建立健全中央地方分工协作、高效运行的海洋生态预警监测体系，形成“陆海空天”一体化综合观测监测系统；组织开展典型海洋生态系统现状调查，实施年度生态趋势性监测，系统掌握海洋生态状况；针对赤潮、绿潮、珊瑚白化、局地生物暴发等突出生态问题进行预警等。

《2023年中国海洋生态预警监测公报》显示，我国现有涉海自然保护地352个，初步形成沿海保护网络体系。

“各级自然资源（海洋）、林业和草原主管部门落实生态优先理念，加强空间规划引领，划定海洋生态保护红线15万平方千米，完善海洋自然保护地体系，保护海域9.33万平方千米，持续推进生态保护修复和环境综合整治，累计整治修复海岸线近1680千米，滨海湿地超过75万亩。”王华说，未来，自然资源部将进一步做好海洋生态保护工作，促进人海和谐共生。

(责编：杨曦、杨迪)

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