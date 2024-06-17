人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

我国海洋事业进入历史最好发展期

李 禾
2024年06月17日08:35 | 来源：科技日报
小字号

原标题：我国海洋事业进入历史最好发展期

今年6月8日是第十六个“世界海洋日”和第十七个“全国海洋宣传日”。当天，世界海洋日暨全国海洋宣传日主场活动在福建省厦门市举行，主题是“保护海洋生态系统 人与自然和谐共生”。自然资源部副部长、国家海洋局局长孙书贤在主场活动上指出，自然资源部积极推进海洋强国建设，海洋经济发展取得突出成效，海洋资源开发保护水平不断提升，海洋事业进入了历史上最好的发展期。

数据显示，“十四五”以来，我国海洋经济占国内生产总值的比重保持在8%左右；2023年，海洋经济总量达到9.9万亿元，在“稳增长”和保障经济安全等方面发挥了重要作用。

我国海岸线漫长曲折，海底地貌类型多样，生物多样性丰富，是西太平洋斑海豹、中华白海豚、布氏鲸等珍稀濒危生物的重要栖息地，我国还处于东亚—澳大利西亚候鸟迁飞路线上的关键区，在维护全球海洋生态平衡中发挥着重要作用。

“我国海洋生态环境质量总体改善，局部海域生态系统服务功能明显提升，人民群众临海亲海的获得感、幸福感、安全感明显增强。”孙书贤说。

据自然资源部发布的《2023年中国海洋生态预警监测公报》，近年来，我国典型生态系统退化趋势得到初步遏制。珊瑚礁、海草床、滨海盐沼、红树林生态系统状况以优良为主。2023年，各监测区域活珊瑚覆盖率较2020年有所增加，生物群落结构总体保持稳定；监测区域海草盖度较2020年有所增加，水环境和沉积环境总体适宜海草生长；我国红树林总面积292.09平方千米，是世界上少数几个红树林面积净增加的国家之一。黄河口、长江口、珠江口3大河口生态状况总体稳定，生物多样性有所增加，沉积环境良好。例如，长江口多次观测到国家一级保护野生动物长江江豚。海岛生态状况稳中有升，64.5%的监测海岛状况优良。

我国在推进海洋科技创新等方面也取得显著成效。自然资源部海洋预警监测司司长王华说，近年来，自然资源部建立健全中央地方分工协作、高效运行的海洋生态预警监测体系，形成“陆海空天”一体化综合观测监测系统；组织开展典型海洋生态系统现状调查，实施年度生态趋势性监测，系统掌握海洋生态状况；针对赤潮、绿潮、珊瑚白化、局地生物暴发等突出生态问题进行预警等。

《2023年中国海洋生态预警监测公报》显示，我国现有涉海自然保护地352个，初步形成沿海保护网络体系。

“各级自然资源（海洋）、林业和草原主管部门落实生态优先理念，加强空间规划引领，划定海洋生态保护红线15万平方千米，完善海洋自然保护地体系，保护海域9.33万平方千米，持续推进生态保护修复和环境综合整治，累计整治修复海岸线近1680千米，滨海湿地超过75万亩。”王华说，未来，自然资源部将进一步做好海洋生态保护工作，促进人海和谐共生。

(责编：杨曦、杨迪)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
财经观察：夜间经济热力全开 各地加快布局新“夜”态
　　夜幕降临，华灯初上，河北正定夜市游人如织，山东“大宋不夜城”热闹非凡，广西南宁市集霓虹闪烁，湖南浏阳“橘洲焰火”五彩斑斓…… 夜色搭台，经济唱戏。商务部《城市居民消费习惯调查报告》显示，中国60%的消费发生在夜间，大型购物中心每天18时至22时的消费额占比超过全天的二分之一。…
数读中国 | 三类产品市场需求稳定 我国外贸向好势头不断巩固
　　
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部