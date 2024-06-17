张芗逸

原标题：“517楼市新政”满月：政策效果逐步显现 更多支持在路上

5月17日，中国人民银行、国家金融监督管理总局等部门出台一系列支持房地产的举措（以下简称“‘517楼市新政’”），包括明确取消全国层面房贷利率政策下限、下调房贷首付款比例和公积金贷款利率、设立保障性住房再贷款等多方面内容。

目前，距“517楼市新政”出台已过去一个月。一个月来，各地积极跟进，利好政策不断出台，覆盖调整首付比例、贷款利率，放松限购，探索收购库存商品房用作保障性住房等多个方面。

接受《证券日报》记者采访的专家普遍认为，“517楼市新政”及各地后续跟进政策向市场释放持续“去库存、稳市场”的积极信号，充分提振了市场信心。

利好政策纷至沓来

5月17日，《中国人民银行关于调整商业性个人住房贷款利率政策的通知》发布，取消全国层面首套住房和二套住房商业性个人住房贷款利率政策下限；同日，《中国人民银行 国家金融监督管理总局关于调整个人住房贷款最低首付款比例政策的通知》发布，将首套和二套住房首付比例分别下调至不低于15%和25%。

一系列针对商业性个人住房贷款的支持政策在各地迅速落地。在房贷利率方面，目前，除北京、上海、深圳外，全国其余城市均已取消房贷利率下限。上海、深圳也结合自身情况，对首套、二套住房商业性个人住房贷款利率下限进行了下调。

在首付比例方面，截至目前，全国已有多个地区发布政策文件，明确执行15%的首套住房首付比例及25%的二套住房首付比例。此外，上海首套住房首付比例降至20%，自贸区临港新片区及6个郊区二套住房首付比例降至30%，其他区域二套住房首付比例降至35%；深圳首套住房首付比例降至20%，二套住房首付比例降至30%。

除信贷支持政策外，各地还积极探索收购库存商品房用作保障性住房等多个去库存举措。

5月17日召开的全国切实做好保交房工作视频会议提出“商品房库存较多城市，政府可以需定购，酌情以合理价格收购部分商品房用作保障性住房”。会议召开后，苏州、昆明等多个城市明确表态，将以国企收购的形式，收购一部分商品房用作保障性住房。

“今年以来，中央及地方的房地产政策密集出台，对市场预期的提振效果明显。”广东省城规院住房政策研究中心首席研究员李宇嘉在接受《证券日报》记者采访时表示。

市场热度有所提升

“517楼市新政”出台后，市场信心得到提振，市场活跃度也有所提升，这在一线城市体现得最为明显。

“新政出台后，线上找房热度明显上扬，特别是一线城市总体处于持续上升趋势。”58安居客研究院院长张波对《证券日报》记者表示，从安居客“云洞察”监测数据来看，6月份市场热度总体有所提升，一线城市找房热度值环比上扬6%。

张波分析称，一线城市的政策更具针对性，例如上海对外环内单身人士限购的放松，大大提升了外环内二手房成交量，也有利于打通改善人群“以旧换新”的链条。

“今年在‘517楼市新政’的影响下，5月份市场成交相对稳定。”李宇嘉表示，在系列新政出台后，热点城市的新房访客量、二手房带看量都有所增长，去化率也有所好转。

据中指研究院监测，“517楼市新政”落地的首个周末，核心城市看房数量提升明显，重点30城新房销售面积环比增长8.5%。

在去化率方面，据克而瑞调研数据，重点城市5月份平均开盘去化率为30%，环比上升4个百分点，和一季度相比增加5个百分点。

更多细化措施有望跟进

“目前来看，多地对‘517楼市新政’已有较全面的落实和推进，市场的反馈也较好。”张波对《证券日报》记者表示。

李宇嘉认为，针对收购库存商品房用作保障性住房的相关政策尚存进一步发力空间。

6月12日，中国人民银行在山东省济南市召开保障性住房再贷款工作推进会，再次强调支持地方国有企业以合理价格收购已建成存量商品房用作保障性住房配售或租赁。

“地方国企收购库存商品房用作保障性住房的资金及配套政策有望加快落地，同时，支持国企收旧换新、支持收购已出让闲置存量住宅用地等去库存政策也有望逐步落地，以激活市场并帮助企业解困。”中指研究院市场研究总监陈文静对《证券日报》记者表示。

对于未来如何进一步推动房地产市场稳定健康发展，张波表示，可以加快“以旧换新”在各类城市的试点和推进，并重点结合城中村改造等政策同步落地。李宇嘉建议：“未来还可以通过调整个人所得税等税费以及优化二手房带押过户政策等，进一步降低购房成本。”

陈文静分析，随着核心一二线城市逐步落实各项政策措施，叠加高基数效应减弱，全国新房销售面积同比降幅预计将逐步收窄。

(责编：杨曦、杨迪)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经