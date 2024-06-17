人民日报客户端辽宁频道 郝迎灿

大连长兴岛畔，海天苍茫，长风浩荡。站上恒力重工集团有限公司的船台，机械轰鸣、车来人往，多艘大船正在加紧施工。

“闲置近10年之久的STX大连，如今涅槃重生。”恒力重工旗下恒力造船（大连）有限公司总经理王孝海感慨。

恒力重工的前身曾是我国北方最大的单体船厂——韩国STX（大连）造船有限公司。受市场等多重因素影响，STX大连在2015年3月进入破产清算程序，历经近10年十余次拍卖均以流拍告终。

“自2010年落户大连长兴岛以来，恒力集团已在大连累计完成投资2800亿元，形成从‘一滴油’到‘一匹布’的全产业链布局。”据恒力集团董事长陈建华介绍，为盘活STX大连资产，大连市委市政府多次向其抛出橄榄枝。

陈建华最终决定接受这次“跨界挑战”：“造船业务将为恒力的原油、煤炭和产成品运输起到支撑作用；与之毗邻的恒力（大连）石化产业园，本应直接排放的气体可以作为重工产业当中持续稳定、价格低廉的生产动能。”

2022年7月，恒力重工正式成立，并随后以21.1亿元成功竞拍收购STX大连资产，全力打造世界一流的绿色船舶建造及高端装备制造基地。

“厂区杂草丛生，厂房破败，一片荒芜。”第一次踏进厂区，王孝海印象深刻。

“STX大连项目年头久，专业性强，复杂程度高，特别是资产评估尽调、存量项目手续核查等方面，需要对16项土地使用权、188项房屋建筑物、154项构筑物及其他辅助设施、172项批复文件、1000项机械设备、6238项电子设备逐一对照核查，以确保资产清晰，手续齐全，高标准参照上市公司的严格规范投入运营。”恒力集团相关负责人表示。

一方面，恒力集团抽调内部骨干力量，外聘国内顶尖的律师团队、资产评估团队、工程造价团队等，组成百人规模的STX项目尽调团队，最终实现提前37天完成全部交割工作。

另一方面，也离不开当地政府部门的大力支持。“市区两级主要领导多次莅临厂区现场办公，一线解决问题；长兴岛经济技术开发区管委会则组织有关部门抽调专人成立工作组常驻厂区，与项目组人员合署办公。”王孝海说。

“今天再晚也是早，明天再早也是晚。”这句话是恒力员工的口头禅。“交割后，每天5000余人并联推进，为每一个厂房喷涂色彩，为每一条道路夯基固本，整个厂区三天小变样，五天大变样。”王孝海说。

25天，装备制造板块投产；52天，精密铸造板块投产……2023年1月28日，恒力重工厂区全面正式运营，并形成造船、海洋工程、发动机、精密铸造各大板块齐头并进、携手发展的局面。

“STX大连之前无人接手，主要原因有三：技术门槛高，所需资金庞大，市场在低谷徘徊。”王孝海表示，如今，后两条因素已不复存在。

为跨过技术门槛，恒力重工成立船舶设计研究中心，迅速汇聚了全球知名设计、质量、生产专家，组建了国际化运营团队。“我们从零开始，网罗了一批国际人才，单是韩国专家就有十几名。”王孝海透露。

今年4月，恒力重工首制船顺利交船，正式标志着恒力重工已具备现代化船舶建造能力。“今年，恒力重工将呈现30余艘船先后开工、近50万吨钢板加工、两万余人共同奋战的生产景象。”王孝海说。

（图片由恒力集团宣传部提供）

(责编：杨曦、陈键)

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