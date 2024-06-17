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消费市场热潮涌动 释放经济稳中向好新动能

人民网记者 王绍绍
2024年06月17日08:27 | 来源：人民网
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“咖啡营地+户外烤肉”的齐齐哈尔烤肉、“真果攒劲”的甘肃天水麻辣烫、主打“仙侠风”的江西上饶望仙谷……今年以来，“反向旅游”拉动县城旅游热潮，“味蕾游”使县城特色小吃深受游客青睐，各地餐饮业和服务业消费潜力稳步释放，消费结构持续优化。

近年来，居民消费水平持续提升，消费观念日益转变。国家统计局最新数据显示，今年5月全国居民消费价格同比上涨0.3%，环比下降0.1%，同比涨幅持平上月，环比降幅小于季节性变化，5月居民消费价格指数总体平稳。有关专家表示，物价上涨反映供需积极变化，总需求持续回暖，市场信心逐步增强，经济运行恢复向好。

夏日消费拉动服装、3C数码、鲜花等品类的销售额上涨，暑期旅游市场升温，“新中式”服饰、国货“潮品”等赛道也迎来热度攀升，带动线上消费市场不断升温，各大交易平台消费活力持续彰显。

“技术与服务创新”和“激发消费需求”正在形成良性发展的正循环。各大电商平台将今年618购物节“还给六月”，通过简化流程、优化体验，增强用户积累和留存能力，给消费者提供更好的购物体验。近日，淘宝上线“惊喜闪购”，加大平台补贴力度，拉动平台商家日均成交额增长41%。

在全面提振消费、激发市场潜力的浪潮中，直播电商经济作为数字经济的新业态，成为当前人们最主要的消费方式之一。中国国际经济交流中心副理事长魏建国表示，以直播电商为代表的数字经济，弥合了线下实体经济难以触达线上人群等问题，有效推动线上线下经济的融合发展。直播电商逐渐发展成为社会经济的重要构成部分，不断释放消费潜力、提振消费信心。

数字消费、绿色消费、健康消费成为当下的消费热潮，提倡“绿色消费”，打造“绿色经济”，直播电商是其中不可或缺的力量。业内人士表示，“绿色直播间”的兴起能更好地赋能实体经济、促进扩大内需、助力消费升级，发挥网络直播促消费、促就业的积极作用，为高质量发展和共同富裕注入更多积极向上的能量。

北京在全市范围内开展推动消费品以旧换新行动，以绿色消费、智能消费为导向，鼓励消费者购买绿色智能家电、家居等商品；武汉市采取给予补贴、完善回收网络等措施，探索促进废旧产品的回收和循环利用，推动绿色消费市场加速成长；山东绿色低碳产品市场占有率持续大幅提升，重点消费领域绿色转型成效明显，绿色消费方式蔚然成风……

从绿色家电到新能源汽车，从节能建筑到循环经济，绿色消费或将成为社会的主流消费模式。中国宏观经济研究院综合形势研究室主任郭丽岩表示，在绿色消费市场中，要想达成绿色低碳商品或服务的供需平衡，就要发挥好绿色供需机制、绿色竞争机制和绿色发展价格机制作用。在未来，要继续加强技术创新和研发，实现节能减排的可持续发展，契合消费者的绿色消费理念。

(责编：方经纶、吕骞)
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