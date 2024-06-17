人民日报客户端辽宁频道 胡婧怡 曹树林

对比辽宁省鞍山市上空的卫星图，可以清晰地看到，鞍钢矿业大孤山铁矿排岩场所在位置10年前是一片灰色，如今已被大片鲜绿覆盖。

鞍钢矿山生态园十年变化卫星图。（来源网络）

步入鞍钢矿山生态园，穿行于爬满葡萄藤蔓的长廊、树木环绕的林间小路，满眼的生机盎然让人很难想象，脚下曾是一座寸草不生的乱石山。

鞍钢矿山生态园生态修复工程从2004年开启。彼时，碎石沙砾，土壤稀少，水浇上去都会很快渗光。乱石山上种树，怎么可能？

“面对问题，逐个击破。”鞍钢资源有限公司鞍山综合服务分公司生态环境管理副主任李辉介绍，“解决土的问题，我们就把树苗种在装满土的编织袋、柳条筐里，再连筐带树一起放入石头坑内；解决水的问题，我们就用可降解袋装满水放在树苗旁边，采用点滴滴灌法浇灌，再调配水车来协同喷洒；解决苗的问题，我们就反复实验，挑出耐旱、耐瘠薄、固土力强的刺槐、指花槐作为主打树种。”

巨大的复垦面积让客土成为稀缺资源。“哪里有开工建设的项目，我们就去把挖出来的土运过来，鞍钢矿业公司满鞍山找土的消息曾一度传开。”李辉回忆说，“这样也还是不够。”

“找土”的目光便转向了鞍钢矿业公司铁矿生产加工的副产品——铁尾砂。先用铁尾砂做土壤的基层，再于表面铺上客土，同时应用自主研发的“铁尾砂+专用调理剂+有机肥+生物肥（菌剂）+铁尾矿长效硅磷肥等”土壤再造技术，这样不仅大大减少了对客土的需求，也实现了固废物资源化利用。

经过20多年的不懈努力，昔日寸草不生的废弃排岩场已成为集旅游、科普、休闲健身、生态农业开发多功能于一体的生态休闲观光园。去年6月以来，鞍钢矿山生态园接待国内外、大中企业、社会团体、政府机关等考察团百余次6000余人。

鞍钢矿山生态园景色。（来源：鞍钢集团）

矿山复垦过程中，一系列绿色技术创新经验和成果，被复制拓展到其他领域，又形成了新的绿色生产力。在生态园中有一片水稻试验田，正在试验铁尾砂与不同土壤改良剂混合后的水稻种植效果。李辉介绍，“经过多年攻关，我们与院士的团队已合作研发出铁尾砂土壤化利用、铁尾砂改良剂制备、铁尾砂微纳米硅肥制备等多项技术，并在吉林、河北等地进行应用，改良后的盐碱荒地水稻亩产可达千斤以上。”

目前，“绿色矿山”已成为鞍钢集团绿色低碳发展的重要路径之一。鞍钢集团坚持“在开发中保护、在保护中开发”和“边生产、边治理、边恢复”的原则，不断提升“绿色颜值”，累计完成矿山生态修复3800余公顷，复垦率达到91.6%，所属矿山均被授予“国家绿色矿山”称号。

(责编：杨曦、陈键)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经